انطلاق «مفاجآت صيف دبي» ببرنامج حافل بالجوائز والفعاليات الترفيهية

بالإضافة إلى هدايا حصرية، وعروض لتناول الطعام، وفعاليات ترفيهية لجميع الأعمار، ما يحقق قيمة هائلة لسكان المدينة وزوارها مع بداية مفاجآت صيف دبي.
كما ينتظرهم العديد من المفاجآت الجديدة يومياً في الوجهات السياحية والفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى عروض فنية رائعة، وفعاليات ترفيهية مميزة، ومأكولات متنوعة، وتجارب آسرة مع مدهش ودانة، الشخصيتين المحبوبتين لدى الجميع، وغيرها الكثير.
أنشطة مجانية
ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول يوم 27 يونيو الفرقة الاستعراضية اليابانية «سابرينا»، ونجمة البوب الفلسطينية الأردنية رينا خوري. كما يستضيف سيتي سنتر مردف المغني السوري الشامي.
وفرقة الروك الأردنية جدل يوم السبت 28 يونيو، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية الجوالة، والفعاليات الترفيهية التي تضفي المزيد من الحيوية على أجواء عطلة نهاية الأسبوع.
ويعود أسبوع الصيف للمطاعم في دبي من 4 حتى 13 يوليو، ليدعو سكان المدينة وزوارها للاستمتاع بقوائم طعام بأسعار مميزة على الغداء والعشاء في مجموعة من أفضل مطاعم دبي.
عروض عائلية
وتقدم المفاجآت هذا العام ما يناسب جميع الأعمار والاهتمامات والميزانيات، سواء كان السكان والزوار يخططون لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، أو الاستمتاع باستراحة قصيرة في المدينة بصحبة أطفالهم، أو حتى قضاء وقت ممتع في المنزل.
كما يمكن لسكان المدينة الاستمتاع بأسعار مميزة، وباقات عائلية، وترقيات مجانية، وإضافات مميزة، ومزايا فورية مصممة لمساعدة الأصدقاء، والعائلات، والأطفال، والآباء، والأمهات، والأجداد، وباقي أفراد العائلة، على الاسترخاء.
وتجديد النشاط، واستكشاف معالم دبي بأفضل الأسعار. ويعود «إنترتينر مفاجآت صيف دبي» ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية، وغيرها.
جوائز قيمة
بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز قيمة من خلال مجموعة من الحملات الترويجية المميزة لتجار التجزئة في مراكز التسوق. وتشمل أبرز العروض الترويجية مليون نقطة شير في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ومليون نقطة أورا في جميع العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، ونقاط تيكت بقيمة 10000 درهم.
وعرض أنفق واربح سيارة «بولستار 4LRSM» في دبي فستيفال سيتي مول، وعرض اربح سيارة ساوإيست S06 في دبي أوتليت مول، وفرصة ربح جوائز نقدية يومية في إطار فعالية استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا.
وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.