انطلاق «مفاجآت صيف دبي» ببرنامج حافل بالجوائز والفعاليات الترفيهية

انطلقت أمس رسمياً الدورة الـ28 الأكبر والأكثر تميزاً من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم آلاف العروض المميزة، والتجارب المجانية، والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات، والحفلات الموسيقية الرائعة، والتخفيضات المذهلة، والجوائز الكبرى، والأنشطة العائلية التي جرى تصميمها لتقديم صيف ممتع للجميع حتى 31 أغسطس.

وللمرة الأولى في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، أولها عروض عطلة الصيف التي بدأت أمس وتستمر حتى 17 يوليو، وتقدم تخفيضات تصل إلى 75% على مئات العلامات التجارية المشاركة في جميع أنحاء الإمارة.

بالإضافة إلى هدايا حصرية، وعروض لتناول الطعام، وفعاليات ترفيهية لجميع الأعمار، ما يحقق قيمة هائلة لسكان المدينة وزوارها مع بداية مفاجآت صيف دبي.

وسواء كان الجميع يخططون لقضاء عطلة قصيرة، أو الذهاب في جولة تسوق، أو الاستمتاع بنزهة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقدم المفاجآت العديد من الطرق التي تتيح لهم الاستمتاع بمعالم المدينة بتكلفة أقل.

كما ينتظرهم العديد من المفاجآت الجديدة يومياً في الوجهات السياحية والفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى عروض فنية رائعة، وفعاليات ترفيهية مميزة، ومأكولات متنوعة، وتجارب آسرة مع مدهش ودانة، الشخصيتين المحبوبتين لدى الجميع، وغيرها الكثير.

أنشطة مجانية

ويمكن للعائلات والزوار الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية مجاناً طوال مفاجآت صيف دبي، حيث تنطلق الاحتفالات مع عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح العائلي، والاحتفالات الثقافية، والفعاليات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول يوم 27 يونيو الفرقة الاستعراضية اليابانية «سابرينا»، ونجمة البوب الفلسطينية الأردنية رينا خوري. كما يستضيف سيتي سنتر مردف المغني السوري الشامي.

وفرقة الروك الأردنية جدل يوم السبت 28 يونيو، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية الجوالة، والفعاليات الترفيهية التي تضفي المزيد من الحيوية على أجواء عطلة نهاية الأسبوع.

ويعود أسبوع الصيف للمطاعم في دبي من 4 حتى 13 يوليو، ليدعو سكان المدينة وزوارها للاستمتاع بقوائم طعام بأسعار مميزة على الغداء والعشاء في مجموعة من أفضل مطاعم دبي.

عروض عائلية

وتعد مفاجآت صيف دبي أفضل وقت للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقدمها الإمارة، مع عروض صيفية حصرية في أكثر من 100 فندق، و15 وجهة سياحية وترفيهية، و10 منتجعات صحية في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم المفاجآت هذا العام ما يناسب جميع الأعمار والاهتمامات والميزانيات، سواء كان السكان والزوار يخططون لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، أو الاستمتاع باستراحة قصيرة في المدينة بصحبة أطفالهم، أو حتى قضاء وقت ممتع في المنزل.

كما يمكن لسكان المدينة الاستمتاع بأسعار مميزة، وباقات عائلية، وترقيات مجانية، وإضافات مميزة، ومزايا فورية مصممة لمساعدة الأصدقاء، والعائلات، والأطفال، والآباء، والأمهات، والأجداد، وباقي أفراد العائلة، على الاسترخاء.

وتجديد النشاط، واستكشاف معالم دبي بأفضل الأسعار. ويعود «إنترتينر مفاجآت صيف دبي» ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية، وغيرها.

جوائز قيمة

وتشهد مفاجآت صيف دبي على مدار 9 أسابيع العديد من العروض الترويجية الحصرية داخل متاجر التجزئة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر.

بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز قيمة من خلال مجموعة من الحملات الترويجية المميزة لتجار التجزئة في مراكز التسوق. وتشمل أبرز العروض الترويجية مليون نقطة شير في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ومليون نقطة أورا في جميع العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، ونقاط تيكت بقيمة 10000 درهم.

وعرض أنفق واربح سيارة «بولستار 4LRSM» في دبي فستيفال سيتي مول، وعرض اربح سيارة ساوإيست S06 في دبي أوتليت مول، وفرصة ربح جوائز نقدية يومية في إطار فعالية استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج).

وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.