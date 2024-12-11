بنك المارية المحلي يتعاون مع AE Coin، ليصبح أول من يقدّم أول عملة مستقرة منظمة في الإمارات





يعلن بنك المارية المحلي بفخر أنه قد أبرم شراكة مع AE Coin، ليصبح أول من يقدّم أول عملة مستقرة منظمة في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال محفظة درهم الإمارات الرقمي، المدعوم من بنك المارية المحلي، سيتمكن العملاء من شراء AE Coin وإجراء معاملات مالية افتراضية آمنة ومستقرة. وتماشياً مع إطار عمل خدمات رمز الدفع الرقمية الذي يقدمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمفهوم الرؤيوي للحكومة الموجّه نحو المستقبل، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى إحداث ثورة في مجموعة الخدمات المالية التي يقدمها بنك المارية المحلي، بالإضافة إلى تقديم تجربة دفع آمنة ومستقرة وفعالة لعملائه والتي من شأنها ستعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.

AE Coin، هي أول عملة مستقرة من نوعها، مصممة لتقدّم معاملات آمنة ومستقرة ومنظمة بالكامل. مع التركيز على الاستقرار وقابلية التوسع والكفاءة، تسمح AE Coin بإجراء معاملات سريعة وأقل تكلفة، فتعمل تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال في التمويل الرقمي. وتجمع بين موثوقية الاستقرار المدعوم بالعملة الورقية ومرونة تقنية البلوك تشين، مما يضمن دعم كل عملة رقمية بالكامل بالدرهم الورقي.

من خلال بنك المارية المحلي، يمكن للعملاء من أفراد وشركات فتح حسابات درهم الإمارات الرقمي واستخدام AE Coin بمعاملات سلسة وفورية وسهلة، دون أي رسوم، مقارنة بالمعاملات المصرفية التقليدية. وتجعل منصة AE Coin البديهية والآمنة من السهل على أي شخص الاستثمار أو الادخار أو استخدام العملة الرقمية في المعاملات اليومية مثل إرسال أو استلام الأموال أو الدفع عند التجار أو تحويل AE Coin إلى دراهم ورقية. وسيتمكن العملاء من إجراء معاملات آمنة باستخدام AE Coin عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يبسط إجراءات الدفع بالكامل.

وعلّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، على الشراكة قائلاً: "نحن فخورون جدًا بكوننا أول من يقدّم AE Coin كعملة رقمية، ويدمجها في نظامنا، ويقدم لعملائنا، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، حقبة جديدة من الخدمات المالية الشفافة والأقل تكلفة، حيث يمكنهم استخدام AE Coin المستقرة والمنظمة للمدفوعات السهلة والسريعة والآمنة. من خلال تبنينا ل AE Coin، إننا نعزز النمو الاقتصادي، ونوفر للأفراد والشركات فرصًا جديدة للنجاح في الاقتصاد الرقمي، فنسهّل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع".

وصرّح رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي كوين: "يسعدنا جدًا الشراكة مع بنك المارية المحلي الذي تبنّىAE Coin كعملة رقمية ودمجها في نظامه، مما أعاد تعريف الطريقة التي يتعامل بها عملائه مع المال في العالم الرقمي. وتستغل AE Coin سرعة وكفاءة تقنية البلوك تشين، مما يسهل المعاملات الفورية والآمنة والأقل تكلفة. كما أنها تبسّط المدفوعات والتحويلات المحلية، مما يجعل المعاملات المالية أسرع وأكثر كفاءة. في عالم رقمي سريع التطور، تضع AE Coin معيار الثقة والأمان والابتكار في العملات الرقمية".

تركز استراتيجية AE Coin على تكوين شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الكبرى وبوابات الدفع ومقدمي التكنولوجيا لضمان تبني هذه العملة على نطاق واسع. وتشمل خارطة الطريق الطموحة دمج AE Coin مع التطبيقات اللامركزية، وإدراجها في البورصات الرئيسية، والتقدم التكنولوجي المستمر.

نبذة عن AE Coin:

AE Coin عملة رقمية مستقرة من الجيل المستقبلي، منظمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم خدمات مالية آمنة وشفافة وفعالة. مع التركيز على المدفوعات المحلية، والتمويل اللامركزي، وأنظمة المكافآت المبتكرة، تعمل AE Coin على إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الأموال الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة آي إي دي ستابل كوين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المنطقة في مجال الابتكار المالي الرقمي.