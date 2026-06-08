إقبال غير مسبوق ينعش السياحة الداخلية في دبي

تشهد الفنادق الفاخرة في دبي إقبالاً غير مسبوق وانتعاشاً ملحوظاً، بفضل تنامي نشاط السياحة الداخلية، حيث تحولت وجهات الإقامة الراقية، التي كانت مقتصرة في الماضي على المسافرين الأثرياء القادمين من الخارج، إلى ملاذ مفضل للعائلات والأفراد الباحثين عن تجارب سياحية استثنائية داخل حدود مدينتهم.

وعلى جزيرة النخلة، التي تعد رمزاً عالمياً للفخامة والابتكار في دبي، تعج فنادق الخمس نجوم بالزوار المحليين خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

ويعود هذا الانتعاش الكبير في المقام الأول إلى العروض الجذابة والخصومات الحصرية المخصصة للسكان المقيمين، ما أعطى زخماً قوياً لقطاع السياحة الداخلية، وجعل من فكرة «عطلة الإقامة» خياراً مثالياً ومحبباً للجميع بلا استثناء.

ويقول فادي إسكندراني، وهو طبيب يقيم في دبي منذ خمس سنوات، بعد قضائه عطلة نهاية أسبوع ممتعة في أحد منتجعات النخلة الفخمة: «لم يسبق لي زيارة أحد فنادق النخلة في السابق».

وقد شجعه على هذه الخطوة التخفيضات التي تقدمها الفنادق، وقد أتاحت هذه الباقات الترويجية السخية فرصة ذهبية للمقيمين للاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر.

وفي منتجع «أنانتارا النخلة دبي»، الذي يتميز بفلله الساحرة العائمة فوق الماء وديكوراته الخلابة المستوحاة من الطراز التايلاندي، تصل معدلات الإشغال إلى مستويات ممتازة تتراوح بين 70 - 90 %، خلال أيام الجمعة والسبت.

حيث تغص المسابح والمرافق الترفيهية الفاخرة بالضيوف الباحثين عن الاسترخاء التام والرفاهية المطلقة بعيداً عن ضغوط العمل، وروتين الحياة اليومية السريعة.

ويشير مايكل روبنسون، المدير العام للمنتجع، إلى أن الاعتماد على الضيوف المحليين قد أسهم بقوة في الحفاظ على التدفقات الإيجابية. وبفضل هذه الديناميكية الجديدة والمبتكرة تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، توفر لسكانها فرصة اكتشاف روعة مدينتهم من منظور سياحي جديد يفيض بالرفاهية، ما يؤكد مرونة وجاذبية قطاعها السياحي المتجدد.