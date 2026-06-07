دبي ترسخ تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي

شهدت دبي انعقاد مؤتمر «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» تحت شعار «تمكين • ابتكار • أثر»، برعاية وتنظيم مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا للمبادرات المجتمعية، وبمشاركة واسعة من قيادات حكومية وخبراء ورواد أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات الدولية.

وجاء المؤتمر ليشكل منصة حوارية متخصصة ناقشت دور المرأة في التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المعرفي، وسط تأكيدات على أن المرأة الخليجية باتت شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وليس مجرد مستفيدة منه.

وأكدت الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلا أن المرأة الخليجية والعربية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيران جنباً إلى جنب، وأن الاستثمار في قدرات المرأة يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.

وقالت إن العالم يشهد تحولات تقنية متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الأعمال والاستثمار والمعرفة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في صناعة الفرص وابتكار الحلول ورسم ملامح المستقبل.

كما حظي المؤتمر بدعم واهتمام رسمي من مكتب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث شاركت بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، بورقة عمل بعنوان «من الشراكة إلى الأثر: كيف أسهم التكامل بين مختلف الجهات في دعم المرأة اقتصادياً»، استعرضت خلالها أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين. تناولت الجلسة الأولى محور «المرأة والاقتصاد الرقمي» وأدارتها الدكتورة أمل الهدابي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الخليجية، حيث ناقشت الجلسة سبل تمكين المرأة من الانتقال من دور المستفيد من الاقتصاد الرقمي إلى دور الشريك المؤثر وصانع القرار في هذا القطاع الحيوي.

وشارك في الجلسة كل من معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية من سلطنة عُمان، والنائب باسمة مبارك من مملكة البحرين، والمستشارة خديجة بوحليقة من دولة قطر والدكتورة فريدة الحضرمية من سلطنة عمان.

أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت مستقبل المؤسسات النسائية في العالم الرقمي، وركزت على القضايا المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات الافتراضية والتشريعات الحديثة المنظمة للقطاع المالي الرقمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

كما شهد المؤتمر مشاركة متميزة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث استعرضت الدكتورة عائشة بن لوتاه، مساعد نائب في السلطة، تجربة الإمارات في بناء منظومة تنظيمية متطورة للأصول الافتراضية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت شريكاً رئيسياً في تطوير التشريعات والمؤسسات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار المالي والتقنيات الرقمية الحديثة.

ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات النقاشية، بل امتدت لتشمل عروضاً إبداعية وثقافية جسدت رحلة تطور دور المرأة عبر التاريخ وصولاً إلى عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مبادرات تعزز قيم التسامح والتنمية الإنسانية.

كما أتاحت الفعالية فرصاً واسعة للتواصل وبناء الشراكات بين المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت تقديم جوائز قيمة للحضور، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية وسوق افتراضي مصاحب، فضلاً عن منح شهادات حضور وشهادات مهنية متخصصة للمشاركين.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، فيما أعلن المنظمون أن «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» ستتحول إلى منصة سنوية مستدامة تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم المرأة الخليجية وتمكينها من لعب دور ريادي في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشهد المؤتمر تكريماً دولياً للشيخة وفاء بنت حميد المعلا من قبل الجمعية النرويجية للعدالة والسلام، حيث قدم الأستاذ طارق إبراهيم، رئيس الجمعية، درعاً تكريمية تقديراً لجهودها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التمكين والتنمية.