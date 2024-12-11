نوفا أثليجر علامة تجارية محلية تطلق أول متجر لها في دبي

أعلنت نوفا أثليجر، العلامة التجارية الإماراتية في مجال الملابس الرياضية، عن الافتتاح الكبير لأول متجر رئيسي لها في دبي مول زعبيل. يمثل هذا الإطلاق المثير علامة بارزة في رحلة NO-VA لإعادة تعريف الملابس الرياضية من خلال دمج الأداء الوظيفي العالي مع الموضة الفاخرة المعاصرة.

وقال بدر الغيث، مؤسس نوفا أثليجر، نحن فخورون للغاية بالكشف عن أول متجر رئيسي لنا في دبي مول زعبيل. تسمح لنا هذه المساحة بالتواصل مع عملائنا على مستوى أعمق، مما يوفر بيئة تعكس قيمنا الأساسية للنمو والأداء والفخامة. إن تحقيق هذا الإنجاز في غضون عامين فقط هو شهادة على رؤيتنا والدعم الرائع من مجتمعنا.

ومنذ نشأتها كعلامة تجارية للتجارة الإلكترونية قبل عامين، اكتسبت نوفا أثليجر بسرعة قاعدة جماهيرية مخلصة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. تم تصميم وتطوير العلامة التجارية بالكامل في دبي، وتعرض الابتكار الإماراتي من خلال الأقمشة المتقدمة والتصميمات المتطورة والتزامها بدمج الأناقة والراحة والأداء.

يشير إطلاق متجر NO-VA الرئيسي إلى ظهور العلامة التجارية كلاعب رئيسي في صناعات العافية والأزياء المزدهرة في المنطقة.