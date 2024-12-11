«آرك للمطورين» تعين «أطلس» مقاول تمكين لـ«سورا» بقيمة 4 مليارات درهم

قامت شركة آرك للمطورين، بتعيين شركة أطلس فاونديشنز كمقاول تمكين لمشروعها «سكنات شاطئ سُورا» بقيمة 4 مليارات درهم في جزيرة المرجان، رأس الخيمة. تعيين هذا المقاول يمثل علامة فارقة في تطوير وجهة منتجع أسلوب الحياة الفاخر للغاية في الإمارات.

وقال راهول كومار غوبتا، رئيس شركة آرك للمطورين: «تجسد شقق سورا بيتش رؤيتنا في تشكيل الحياة الفاخرة للغاية من خلال الابتكار الفريد والتصميم الممتاز. الشراكة مع شركة أطلس للمؤسسات، المعروفة بهندستها الدقيقة وممارساتها المستدامة، تضمن أساساً يعكس قوة طموحاتنا. معاً، نحن نصنع أيقونة خالدة من الأناقة والفخامة المستدامة على جزيرة المرجان».

وقال مرتضى عباس (المدير العام والشريك) وأمير عبد الله (رئيس قسم العقود وتطوير الأعمال) في شركة أطلس للأساسات: «نحن فخورون بالتعاون مع مطوري آرك في مشروع سكني شاطئي سُورا، وهو مشروع يتماشى مع فلسفتنا في تقديم التميز الهندسي. تمثل جزيرة المرجان مستقبل الفخامة والتنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون للمساهمة في هذا المشروع الرؤيوي من خلال وضع أساس يدعم عظمته».

تُقدّر قيمة مشروع سكن شاطئ سُورا بمبلغ 4 مليارات درهم، ويرسخ نفسه كعلامة بارزة للفخامة المطلقة والحياة المستدامة في جزيرة المرجان. يركز المشروع على نمط الحياة الفاخر والهندسة المتطورة، مما يعكس نمو المنطقة كمركز للاستثمار العقاري الفاخر.

الشراكة بين شركة آرك للمطورين وشركة أطلس فاونديشنز ذ.م.م تؤكد توافق الخبرات والرؤية والالتزام المشترك لتعزيز سمعة جزيرة المرجان كوجهة للفخامة التي لا مثيل لها. من المتوقع أن يسير البناء بسرعة بفضل تقنيات الحفر المتقدمة لشركة أطلس ستار وتقنيات تثبيت التربة.