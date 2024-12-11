«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب على النفط للشهر الخامس توالياً

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها مجدداً لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، بمقدار 210 آلاف برميل يومياً.

وهذا خامس تعديل على التوالي بالخفض تجريه المنظمة في توقعاتها الشهرية.

وفق التقديرات الجديدة، يُتوقّع أن ينمو الطلب بنهاية 2024 عن العام الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يعني خفضاً إجمالياً بمقدار 27% خلال 5 أشهر.

ويمثل تقليص «أوبك» لتوقعات نمو الطلب في تقرير الشهر الجاري ضعف الخفض البالغ 100 ألف برميل يومياً في كل من تقارير الأشهر الأربعة السابقة.

التقرير هو الأول بعد أن أعلنت المنظمة عن تجديد تعيين هيثم الغيص أميناً عاماً لفترة أخرى مدتها 3 سنوات تبدأ من أول أغسطس 2025، كما يأتي بعد أن أرجأ تحالف «أوبك+» للمرة الثالثة سلسلة زيادات الإمدادات، التي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة 180 ألف برميل يومياً في يناير، إلى أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، عقدت السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان اجتماعاً افتراضياً، قررت بختامه تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025. وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، وفق بيان صدر عن التحالف حينها.