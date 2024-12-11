«بلووم القابضة» تحصد 3 جوائز عقارية

أعلنت بلووم القابضة، العقارية، عن فوز مشروع بلووم ليفينج، المجمع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي، بثلاث من جوائز العقارات العربية للعام 2024. وحازت الشركة على هذه الجوائز للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد مدى التزامها بتطوير مجمعات سكنية فاخرة ترتقي بجودة حياة السكان.

وقد حصد بلووم ليفينج كلاً من جائزة «أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في أبوظبي» و«أفضل مشروع سكني في أبوظبي» و«أفضل مشروع شقق سكنية في أبوظبي». حيث سلطت الترشيحات الضوء على تميز المشروع في تلبية احتياجات السكان على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تقديم أفضل تجارب الحياة المجتمعية وتوفير وسائل الراحة والمرافق الترفيهية للسكان، مما يتيح لهم تجربة معيشية استثنائية.

ويضم مشروع بلووم ليفينج تصاميم مبتكرة تجمع بين المساحات السكنية والتعليمية والترفيهية ضمن مجتمع شامل ومتكامل. ويضم المجمع أيضاً مركزاً تجارياً (تاون سنتر)، يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى، والتي تضم عيادة ومركزاً صحياً وسوبر ماركت، لضمان حصول السكان على كل مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتم تصميم بلووم ليفينج من فن العمارة الإسبانية، ويضم حوالي 4.500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.

ويضم مشروع بلووم ليفينج السكني مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية. ويشمل أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين. وسيتمكن السكان من استكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمتنزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

وتقوم بتحكيم جوائز العقارات العربية لجنة مستقلة من خبراء القطاع. حيث ركز فريق التحكيم على معايير التصميم والجودة والخدمة والأصالة والموقع وهدف المشروع والتسويق ونقاط البيع الفريدة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نفخر بحصولنا على جوائز العقارات العربية المرموقة للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يؤكد التزامنا الراسخ بالتميز وحرصنا على تقديم مجمعات سكنية تتسم بأعلى معايير الجودة وتمنح السكان تجربة معيشية شاملة ومتوازنة. نسعى دائماً إلى توفير عوائد قوية على الاستثمار للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء، وتأتي هذه التكريمات لتعزز تركيزنا على بناء مشاريع متكاملة ترسي معياراً جديداً في قطاع العقارات».