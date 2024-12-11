خبير: المكاسب الضخمة للبيتكوين تتطلب دراسة عميقة للسوق

أصبحت بيتكوين واحدة من أبرز الأصول المالية التي تثير اهتمام المستثمرين على مستوى العالم، بعد المكاسب الضخمة التي حققتها خلال العام الحالي، ومع تزايد الإقبال على العملات الرقمية، لا يزال الكثيرون يرون أن البيتكوين تمثل فرصة استثمارية واعدة، إلا أن الخبراء يشددون على أهمية فهم آليات السوق وتعلم الأساسيات قبل اتخاذ أي خطوات استثمارية.

منذ بداية عام 2024، سجلت بيتكوين زيادة بنسبة 125% في قيمتها، مما جذب العديد من الأفراد والشركات نحو هذا السوق، في ظل التوقعات بأن العملات الرقمية، خصوصاً بيتكوين، قد تلعب دوراً رئيسياً في النظام المالي العالمي في المستقبل القريب.

وأكد نواب البلوشي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen»، أن هذا النمو الكبير جعل العديد من المستثمرين يعيدون تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، مع التأكيد على أن الكريبتو يمثل جزءاً لا يستهان به من المستقبل المالي.

وأشار نواب، إلى أن دخول سوق العملات الرقمية يعد فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب مالية تعادل 5 أضعاف الاستثمار في مجالات أخري؛ لكن النجاح في هذا المجال يتطلب تعلم الأساسيات والتقنيات المتقدمة على يد خبراء معتمدين.

أضاف نواب: إن القفزات التي شهدتها عملة البيتكوين تأتي مدعومة بالتفاؤل الكبير بأن سوق الكريبتو سيصبح جزءاً رئيسياً من النظام المالي العالمي في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وصول دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلى سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أكبر الداعمين للعملات المشفرة.

وقال نواب: «المكاسب التي يمكن تحقيقها في سوق العملات الرقمية خصوصاً عملة البيتكوين تعد مغرية للغاية، ولكن من المهم أن يتم الدخول فيه بشكل مدروس، والتعلم من المتخصصين لتجنب المخاطر التي قد تنشأ من قلة الخبرة».

وأضاف: إن هناك الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل التي يقدمها محترفون معتمدون يمكن أن تساعد المستثمرين الجدد على فهم ديناميكيات السوق بشكل أعمق، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، موضحاً أن المعرفة الكافية بكيفية التعامل مع محافظ العملات الرقمية، وفهم الأنماط السوقية، واختيار المنصات الموثوقة، هي أساسيات لا يمكن تجاهلها.

وحذر رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen»، من الاستثمارات العشوائية دون تعلم وإلمام كافٍ يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة، مشدداً على أن التعلم الصحيح والاستفادة من الخبراء المعتمدين هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح في هذا المجال.