بنك الإمارات دبي الوطني يرحب بانضمام "تشين لينك" إلى مختبر الأصول الرقمية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن ضم شركة "تشين لينك"، معيار التمويل والتحقق من البيانات والتشغيل البيني عبر شبكة سلسلة البلوك تشين، إلى مجلس مختبر الأصول الرقمية التابع له لتصبح خامس عضو في المجلس. وبعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، ستنضم شركة "تشين لينك" إلى الأعضاء المؤسسين الآخرين في مجلس المختبر بما في ذلك شركة "بي دبليو سي"، ومنصة "فايربلوكس"، وشركة R3، وشركة "تشيناليسيس".

وستلعب عضوية "تشين لينك" دوراً رئيسياً في تعزيز رسالة مختبر الأصول الرقمية الرامية إلى توفير حلول مبتكرة في مجال التمويل الرقمي. ويعمل معيار "تشين لينك" على توحيد السيولة عبر الأسواق العالمية، بعد أن ساهم بالفعل في تمكين معاملات تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار عبر اقتصاد البلوك تشين. وتستخدم مؤسسات وبنى تحتية رئيسية للأسواق المالية "تشين لينك" لتشغيل تطبيقات الجيل التالي للخدمات المصرفية وإدارة الأصول وغيرها من القطاعات الرئيسية.

ووفقاً لتقديرات شركة "إرنست ويونغ"، تمثل الأصول الرقمية سوقاً تزيد قيمته على 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم، حيث يساهم ترميز الأصول وحده بنحو 230 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع زيادة انتشار الأصول الرقمية، تعمل البنوك على زيادة الابتكار لتلبية احتياجات العملات المشفرة وترميز الأوراق المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية. ويعزز هذا التحالف الاستراتيجي قدرة مختبر الأصول الرقمية على توسيع نطاق تطوير حلول الأصول الرقمية مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والموثوقية والأمان.

وبهذه المناسبة، قال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا سعداء بالتعاون مع ’تشين لينك‘ ونرحب بهم كعضو في مجلس مختبر الأصول الرقمية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. وباعتباره منصة رئيسية لاستراتيجيتنا للابتكار، يسهم مختبر الأصول الرقمية في تمكيننا من الريادة في حلول الجيل التالي لعملائنا. وبفضل خبرة ’تشين لينك لابس‘ في التمويل عبر شبكة سلسلة البلوك تشين، إننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستسهم في دفع جهود التقدم في مجال الترميز وإدارة الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك إقليمي رائد في مجال الابتكار المالي."

من جانبها، قالت أنجي ووكر، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في "تشين لينك لابس": "يمثل الترميز والأصول الرقمية فرصة هائلة بنحو 100 تريليون دولار للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وخارجها. ويسعدنا في ’تشين لينك لابس‘ أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وأن نصبح عضواً في مجلس مختبر الأصول الرقمية التابع له للمساعدة على دعم تطوير التطبيقات المالية على شبكة سلسلة بلوك تشين التي تعمل بمعيار ’تشين لينك‘ للتمويل والتحقق من البيانات والتشغيل البيني عبر سلسلة البلوك تشين."

وكان قد تم الإعلان عن إنشاء مختبر الأصول الرقمية في مايو 2023 في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بهدف تمكين وتسريع ابتكار الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره بنكاً رائداً وملتزماً بتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع خبراء وقادة القطاع لبناء هذه المنصة.

ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بسجل حافل بالإنجازات على مدى أكثر من سبع سنوات في مجال الأصول الافتراضية والبلوك تشين وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، حيث دعم العديد من المشاريع مثل توثيق الشيكات باستخدام البلوك تشين، وتنفيذ منصة تمويل التجارة الرقمية القائمة على البلوك تشين، وتجربة الدرهم الرقمي "عابر" مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما لعب البنك دوراً فعالاً في إطلاق أول هيئة تنظيمية للأصول الافتراضية في دولة الإمارات وبدء إطار عملها الخاص بالامتثال والمخاطر.

وقام مختبر الأصول الرقمية بتنفيذ حلول رائدة لبنك الإمارات دبي الوطني، مثل تقديم منتجات التشفير في الخدمات المصرفية للأفراد باستخدام نقاط برنامج الولاء، وترميز الأصول في العالم الحقيقي مثل السندات لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، والعملات المستقرة واللوائح المحيطة، بالإضافة إلى الامتثال ومراقبة معاملات الأصول الافتراضية.

يُذكر أن البنك أعلن مؤخراً عن توسيع نطاق مبادرته مختبر الأصول الرقمية لتشمل الآن أيضاً الأوساط الأكاديمية، وذلك من خلال إطلاق "برنامج التواصل مع قادة المستقبل".