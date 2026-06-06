«أدنوك» تدعم تمكين الكفاءات الوطنية عبر معرض «مصنّعين»

أعلنت شركة «أدنوك» عن شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض «مصنّعين 2026» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يُقام يومي 8 و9 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة، ويهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع نخبة من الشركات الرائدة في القطاعين، والتعرف إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع جهات التوظيف المشاركة.

وتسهم «أدنوك» بصفتها شريكاً استراتيجياً ومنظماً مشاركاً للمعرض، من خلال برنامجها الرائد لتعزيز المحتوى الوطني، في توفير فرص وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة وتمكينهم من الإسهام في قيادة نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج «مُصنّعِين» مبادرة جديدة ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الوطنية ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع الصناعي.

ويعد «مُصنّعِين» أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، كما حصلت الكفاءات الإماراتية على العديد من فرص التوظيف المباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتم تنظيم المعرض انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويتماشى مع المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته ونموه ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل منصة متكاملة، تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع.