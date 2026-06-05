«فانتج ماركتس» تعزز حضورها في الإمارات

أعلنت «فانتج ماركتس»، الوسيط العالمي الرائد في تداول الأصول المتعددة، عن أهم ملامح استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز حضورها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترتكز على ترسيخ مبادئ الثقة والشفافية، وتوفير تجربة تداول تتميز بدرجة عالية من الوضوح، تراعي احتياجات المستثمرين، وتمكّنهم من التعامل مع الأسواق المالية العالمية بقدر أكبر من الثقة.

وأكد مارك ديسباليير، مدير الاستراتيجية والتداول في«فانتج»، أن الثقة ستلعب دوراً محورياً في نجاح منصات التداول العالمية خلال المرحلة المقبلة من تطور السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى ما هو أبعد من مجرد التداول والحصول على فرص الربح، وإنما باتوا أكثر اهتماماً بالتعامل مع جهات ومنصات تتمتع بالمصداقية، وتوفر لهم كافة المعلومات الخاصة بشروط التداول ومخاطره لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تدعم «فانتج» استراتيجيتها الجديدة بمجموعة من المبادرات التوعوية، تشمل تقديم محتوى تثقيفي يشرح للمستثمرين طبيعة الأدوات المالية المتاحة في الأسواق وشروط التداول، إلى جانب التعريف بالعوامل المؤثرة في حركة الأسعار، وتوضيح المخاطر المرتبطة بالاستثمار وكيفية التعامل معها بقدر أكبر من الحذر والانضباط، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع الأسواق العالمية. كما تركز الاستراتيجية على الارتقاء بموثوقية منصة «فانتج» عبر تقديم تجربة تداول أكثر وضوحًا وتنظيمًا وسهولة في المتابعة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تأكيد مكانتها كمركز عالمي للتمويل والابتكار وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يجعلها وجهةً رئيسيةً للشركات المالية والاستثمارية على مستوى العالم.

وتؤمن «فانتج» بأن النجاح في تحقيق حضور مميز ومستدام في الأسواق المالية لا يتحقق بمجرد توفير المنصات أو تقنيات التداول الإلكترونية، أو بتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية فقط، وإنما يتطلب أيضًا قدرة أكبر على قراءة طبيعة الأسواق وفهم أدواتها، وفي مقدمتها الرافعة المالية، ومتطلبات الإبقاء على الصفقات مفتوحة، وتأثير تقلبات الأسعار في قرارات الاستثمار. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي توفرها لعملائها، ورفع كفاءة أداء منصتها.