أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء تستقبل أكثر من 106 آلاف زائر خلال العيد

استقبلت أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء أكثر من 106 آلاف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك في ظل أجواء احتفالية مميزة وخدمات متكاملة عززت تجربة التسوق وأسهمت في تلبية احتياجات الزوار خلال موسم العيد.

وشهدت الأسواق إقبالاً ملحوظاً من المتسوقين والعائلات للاستفادة من تنوع المنتجات الغذائية والبحرية والزراعية إلى جانب مستلزمات الضيافة الخاصة بالعيد.

واستقطبت فعالية «فوالة العيد» التي نظمتها أسواق الجبيل في الشارقة وكلباء أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين حيث وفرت مجموعة متنوعة من سلال وصناديق العيد الجاهزة إلى جانب منتجات الضيافة المرتبطة بالمناسبة ما أسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية وإثراء تجربة التسوق داخل الأسواق.

الخطط التشغيلية

وأكد المهندس عبدالله الشامسي مدير أول أسواق مدينة الشارقة أن النتائج التي حققها السوق خلال عيد الأضحى تعكس نجاح الخطط التشغيلية و الاستعدادات المسبقة حيث شهد سوق الجبيل في الشارقة حركة نشطة طوال أيام العيد مستقبلا نحو 63,000 زائر، مشيراً إلى الحرص على توفير مختلف احتياجات المتسوقين ضمن بيئة منظمة وخدمات متكاملة.

من جانبه قال طلال محمد مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى أن سوق الجبيل في الذيد شهد إقبالاً ملحوظاً خلال أيام العيد إذ استقبل نحو 25 ألف زائر خلال فترة العيد وحرصت إدارة السوق على رفع جاهزية المرافق وتنظيم العمليات التشغيلية بما يضمن سهولة حركة المتسوقين وتوفير تجربة مريحة لجميع الزوار، مشيرا إلى أن السوق يواصل تعزيز دوره مركزا تجاريا وخدميا يلبي احتياجات سكان المنطقة الوسطى وزوارها على مدار العام.

تجارب نوعية

وأوضح هلال النقبي مدير أول أسواق المنطقة الشرقية أن السوق استقبل نحو 18 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا سعي السوق من خلال الفعاليات الموسمية إلى تقديم تجارب نوعية تثري زيارة المتسوقين.

ويعكس حجم الإقبال الذي شهدته أسواق الجبيل خلال عيد الأضحى نجاح خططها التشغيلية والفعاليات المصاحبة لها إلى جانب دورها في توفير تجربة تسوق متكاملة تجمع بين تنوع المنتجات وجودة الخدمات.

يُذكر أن أسواق الجبيل تابعة لقطاع إدارة الأسواق في شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.