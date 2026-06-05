احتفالات العيد تنعش التجزئة في دبي

اختُتمت احتفالات «العيد في دبي» بعد أن قدمت برنامجاً حافلاً بالتجارب والفعاليات التي شملت التسوق، والمأكولات، والترفيه، والتجارب العائلية في أنحاء المدينة، فيما شكلت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» إحدى أبرز المحطات الرئيسية.

ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات «العيد في دبي» من 22 حتى 31 مايو 2026، مقدمة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي أتاحت للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء العيد في مختلف الوجهات.

وخلال الفترة من 27 إلى 31 مايو، شهدت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» إقبالاً واسعاً من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية ضمن 2500 متجر مشارك، ما رسخ مكانة الفعالية واحدة من أبرز محطات التسوق السنوية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

العروض الترويجية

وإلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى، قدمت احتفالات «العيد في دبي» مجموعة واسعة من التجارب والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك النسخة الممتدة من «أسبوع دبي للمطاعم»، والعروض الترفيهية الحية، والتجارب الثقافية، وباقات الإقامة الفندقية، إلى جانب الفعاليات والألعاب التي تضمنتها دورة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية.

وأسهمت هذه الفعاليات في نشر أجواء نابضة بالحيوية في أنحاء دبي، وشجعت السكان والزوار على استكشاف وجهات وتجارب متنوعة خلال عطلة العيد.

وشهدت مراكز التسوق والوجهات التجارية في مختلف أنحاء دبي إقبالاً لافتاً طوال فترة الفعالية، حيث استفاد المتسوقون من التخفيضات الكبرى التي شملت فئات متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات، والمجوهرات وغيرها.

تجارب استثنائية

وعلى امتداد عطلة العيد، عاشت دبي أجواء مبهجة من خلال فعاليات وأنشطة أقيمت في مراكز التسوق والوجهات العائلية والثقافية، بما شمل العروض الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال، والتجارب الترفيهية، والفعاليات المجتمعية التي استقطبت العائلات والسكان والزوار. وتشتهر دبي بتقديم تجارب تسوق استثنائية، وقد ارتقت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بهذه التجربة إلى مستوى جديد من خلال العروض المميزة، والحملات الترويجية، والأنشطة الترفيهية، والسحوبات والجوائز، بما عزز تفاعل المتسوقين معها.

الحفلات الموسيقية

كما تضمنت احتفالات «العيد في دبي» مجموعة متميزة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة، ومن أبرزها الحفل الجماهيري الذي أحياه الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا، والذي شهد نفاد جميع تذاكره، إلى جانب الحضور الكبير لحفل الفنان آدم في دبي أوبرا. كما استمتع السكان والزوار بالعروض الجوالة والتجارب العائلية في مراكز التسوق والوجهات المختلفة. فيما أسهمت المبادرات الحكومية والمجتمعية في إضفاء أجواء مميزة على العيد، من بينها توزيع المثلجات المجانية في الحدائق العامة، وتنظيم ورش وأنشطة ثقافية في متحف الاتحاد، بالإضافة إلى فعالية «فوالة العيد» في «الخوانيج ووك» التي احتفت بالتقاليد والضيافة الإماراتية.

اربح منزلك

ولم تقتصر القيمة التي حققها المتسوقون خلال فترة الفعالية على التخفيضات والعروض الاستثنائية فحسب، بل شملت أيضاً فرصة المشاركة في «اربح منزلك في دبي»، وهي مبادرة تُنظّم على مستوى المدينة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي، وتمنح المتسوقين فرصة تحقيق حلم امتلاك منزل في دبي من خلال الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من شركة بن غاطي للتطوير العقاري. ويحصل المتسوقون على فرصة دخول السحب عند إنفاق 500 درهم، مع فرص أخرى مقابل كل 500 درهم إضافية يتم إنفاقها. وتستمر الحملة حتى نهاية أغسطس، مع تقديم منزل واحد أسبوعياً، ما يعطي المشاركين مزيداً من الفرص للفوز.

الجوائز النقدية

كما أتيحت للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم. واستفاد المتسوقون أيضاً من تعزيز قيمة مشترياتهم من خلال برامج الولاء الرائدة، بما في ذلك «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«ميوز»، و«شكراً»، و«كلوب أباريل»، و«سكاي واردز إيفري داي»، والتي أتاحت لهم الاستفادة من الاسترداد النقدي، ونقاط المكافآت، والتخفيضات، وأميال السفر. وأسهمت هذه العروض في إضافة قيمة أكبر إلى فترة عطلة العيد، وشجّعت السكان والزوار على استكشاف التجارب المميزة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية والعائلية في دبي.

وأسهمت العروض والمكافآت، إلى جانب تجارب التسوق والمطاعم والترفيه والإقامة، في تعزيز مكانة «العيد في دبي» واحدة من أبرز المواسم السنوية التي تجمع بين القيمة الاستثنائية والتجارب المتنوعة، بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية في المدينة.

منظومة متكاملة

وقال محمد فراس عريقات، مساعد نائب الرئيس – إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «قدمت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى مستويات متتالية من النجاحات، سواء بالنسبة للمتسوقين أو للتجار أو للمدينة على مستوى أشمل. ومع تزامن الفعالية مع عطلة عيد الأضحى المبارك، شهدنا إقبالاً كبيراً من المتسوقين في مراكز التسوق والوجهات التجارية للاستفادة من واحدة من أبرز المحطات ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة. وأسهمت الفعالية من خلال تعزيز تفاعل المستهلكين في دعم منظومة قطاع التجزئة بشكل متكامل وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتسوق، بما يتماشى مع نهجنا الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز المردود الاقتصادي لقطاعي التجزئة والسياحة في دبي، ولتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

ومن جهته، قال حسين موسى، المدير التنفيذي لمول الإمارات: «حققت النسخة الأخيرة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى زخماً قوياً في مختلف أنحاء مول الإمارات، مع مستويات مرتفعة من تفاعل المتسوقين ومشاركة واسعة من شركائنا في قطاع التجزئة طوال فترة الحملة الموسعة. ويواصل هذا النوع من الفعاليات أداء دور مهم في تنشيط حركة قطاع التجزئة في دبي، إلى جانب ترسيخ مكانة مول الإمارات بصفته إحدى أبرز وجهات التسوق وأنماط الحياة العصرية للسكان والزوار».

خيارات الطعام

ومن ناحيته، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: «أدّت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى دوراً حيوياً في تنشيط حركة التجزئة في دبي، وقد أسهم تمديدها هذا العام في الحفاظ على مستويات قوية من الإقبال في دبي فستيفال سيتي مول، الذي سجل زيادة بنسبة 9 % في عدد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب القوي من قبل المستهلكين على الوجهات التي تجمع بين التسوق والترفيه وخيارات الطعام ضمن تجربة متكاملة. ويواصل المول ترسيخ مكانته الاستثنائية من خلال ما يقدمه من مزيج يجمع بين المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية، في أجواء عائلية مميزة تطل على الواجهة المائية، بما يسهم في زيادة الوقت الذي يقضيه الزوار، ودعم الأداء التجاري للمستأجرين، إلى جانب الإسهام في دعم نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي بشكل عام».

استقطاب المتسوقين

ومن جهته شهد ميركاتو وتاون سنتر جميرا نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار والمتسوقين خلال حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 35 %، وقد انعكس هذا النمو الإيجابي بشكل مباشر على أداء المبيعات لدى مجموعة واسعة من المتاجر، بما يؤكد نجاح الحملة في ترسيخ تجربة تسوق أكثر حيوية وتفاعلاً، وهو ما يعكس قدرتها على استقطاب أكبر نسبة من المتسوقين وتعزيز حركة التجزئة في المراكز التجارية.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «أظهرت المتاجر المشاركة التزاماً كبيراً بدعم الحملة عبر العديد من القنوات الترويجية الرقمية والتقليدية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستوى الظهور الإعلامي والتجاري للحملة وزيادة تفاعل الجمهور معها. ويُعد تمديد الحملة إلى 5 أيام عاملاً إضافياً في الحفاظ على زخمها وإتاحة فرص أوسع للتواصل مع المتسوقين وتحفيز حركة التسوق، مع وجود عامل الخصومات والصفقات الترويجية ودورها المحوري في دعم قطاع التجزئة وتعزيز ديناميكية السوق في دبي، بما يرسخ مكانة المراكز التجارية وجهات رائدة للتسوق والترفيه».