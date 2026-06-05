«سفين للأحواض الجافة» تبرم عقوداً استراتيجية لبناء السفن بقيمة 1.3 مليار درهم

أعلنت سفين للأحواض الجافة، الشركة المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، عن إبرامها لعقدين استراتيجيين لبناء السفن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار درهم، في إنجاز يُعد الأكبر من نوعه في مسيرة الشركة من حيث قيمة العقود الممنوحة، بما يعزز المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد لبناء السفن.

وتعد سفين للأحواض الجافة مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) وشركة «بريمير للخدمات الهندسية البحرية»، وتعمل ضمن محفظة «نواتوم البحرية» المتكاملة للخدمات البحرية.

ويشمل المشروع الأول تصميم وبناء 4 سفن متعددة الأغراض بطول 140 متراً لصالح مجموعة موانئ أبوظبي، في أحد أكبر مشاريع بناء السفن التي يتم تنفيذها في الإمارات.

وستدعم هذه السفن مجموعة واسعة من عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل سفينة 105 ركاب، وما يصل إلى 300 حاوية، بما في ذلك أكثر من 100 نقطة توصيل للحاويات المبردة، بالإضافة إلى الشحنات الثقيلة والمرتفعة، وما يصل إلى 1000 سيارة و100 مقطورة.

فيما يتضمن العقد الثاني بناء 18 وحدة دعم بحري متخصصة لصالح شركة «أويل بنك للخدمات اللوجستية» في نيجيريا، بما في ذلك قاطرات وقوارب إرشاد بأحجام مختلفة.

وستدعم هذه السفن عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية في نيجيريا، ويُعد العقد أحد أكبر برامج بناء السفن الدولية الممنوحة لسفين للأحواض الجافة.

ووسعت سفين للأحواض الجافة قدراتها على تنفيذ برامج بناء وإصلاح للسفن المتطورة.

وتدير الشركة عملياتها عبر منشآت في دولة الإمارات وإسبانيا، بما في ذلك حوضها لبناء السفن في ميناء خليفة وحوض «بالينسياغا» لبناء السفن الذي استحوذت عليه مؤخراً.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكد هذه العقود قدرة سفين على تنفيذ برامج متطورة لبناء السفن لمتعاملينا محليا وعالميا.

فمن السفن التجارية متعددة الأغراض إلى أصول الدعم البحري المتخصصة، تعكس هذه المشاريع قوة وتنوع قدراتنا بمجال بناء السفن في الإمارات. ويمثل توسع القدرات المحلية ركيزة استراتيجية لدعم النمو الصناعي وتعزيز المرونة».