400 عارض من 19 دولة في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بإكسبو الشارقة

ينطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ57، بمشاركة قياسية تصل إلى 400 عارض من 19 دولة، في حدث يُعد الأبرز إقليمياً في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة.

وتشهد الدورة الجديدة التي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026 زخماً لافتاً مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى، إلى جانب حضور واسع لكبرى العلامات العالمية والمتخصصة في الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بما يعزز مكانة المعرض منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات والتصاميم في هذا القطاع.

وتتوزع المشاركات بين ثماني دول عربية، تشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين ولبنان واليمن، إضافة إلى 11 دولة عالمية أبرزها الصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا، مع تخصيص أجنحة دولية كبرى لعدة أسواق رئيسية مثل هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند.

ويأتي تنظيم المعرض في وقت يشهد فيه سوق الذهب العالمي نمواً قياسياً، مع تجاوز الطلب العالمي 5 آلاف طن في 2025 بقيمة تقارب 555 مليار دولار، ما يعزز جاذبية القطاع أحد أهم مجالات الاستثمار والسلع الفاخرة.

وأكدت إدارة مركز إكسبو الشارقة أن المعرض يعكس تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة وتجارة المجوهرات، ويدعم سياحة الأعمال عبر استقطاب المستثمرين والمصممين وربطهم بالأسواق العالمية.

ويمتد المعرض على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم تشكيلات واسعة من مجوهرات الألماس والذهب والبلاتين واللؤلؤ، إضافة إلى الساعات الفاخرة والأحجار الكريمة، مع إبراز تصاميم إماراتية ضمن منصة «صاغة الإمارات» التي تبرز الحرفية المحلية إلى جانب العلامات العالمية.