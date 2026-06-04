برعاية محمد بن راشد.. «دبي لتدريب رواد الأعمال» يكرم 37 منتسباً من 21 دولة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه، مواصلاً رسالته في إعداد قيادات عالمية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة الأعمال وصناعة المستقبل. وأقيم الحفل في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، حيث جرى تكريم 37 منتسباً من 21 دولة تقديراً لإنجازاتهم.

وضمت الدفعة الحادية عشرة 12 إماراتياً إلى جانب 25 منتسباً دولياً، حيث استقطب البرنامج مواهب من عدد من دول العالم، بما يعكس المكانة العالمية لدبي وجهة جاذبة للمواهب الطموحة، وحاضنة للابتكار، ومركزاً عالمياً لتطوير القيادات وإعداد رواد الأعمال.

واستقطبت طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من البرنامج، التي تنطلق في سبتمبر 2026، أكثر من 14284 طلباً من 148 دولة حول العالم، أي أكثر من ضعف عدد الطلبات التي تلقاها البرنامج في العام السابق، ما يعزز المكانة الدولية المتنامية لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال باعتباره أحد أكثر برامج الدراسات العليا تنافسية على مستوى العالم.

الابتكار والفرص

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي: «يجسد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمواهب، والابتكار والفرص. ومن خلال برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، تواصل دبي الاستثمار في الكفاءات الإماراتية والعالمية، وتزويد قادة المستقبل بالمهارات والخبرات والرؤية الدولية التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في اقتصاد المستقبل».

وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل للبرنامج والإقبال الدولي المتزايد عليه الثقة العالمية بمكانة دبي وجهة رائدة لتطوير القيادات واستقطاب المواهب، كما يؤكد التزامها طويل الأمد بتمكين الجيل القادم من القادة وتعزيز قيم التميز والمرونة والتعاون والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحولات وصناعة أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتها ومؤسساتها حول العالم».

واستضافت مؤسسات رائدة في دبي منتسبي البرنامج في أكثر من 20 موقعاً تدريبياً، شاركوا خلالها في تنفيذ مشاريع متنوعة شملت مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، ورأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة، والضيافة والسياحة والتمويل. كما أنجزت الدفعة الحادية عشرة للبرنامج 8 مشاريع استشارية لجهات حكومية وخاصة بارزة في دبي. وقد أظهر المنتسبون احترافية مهنية عالية طوال فترة البرنامج، كما قدموا توصيات استراتيجية وحلولاً مبتكرة لتحديات أعمال واقعية.

استقبل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال منذ انطلاقه 349 منتسباً من 56 دولة، وأنجز 100 مشروع استشاري بالتعاون مع مؤسسات رائدة في دبي. وأسهم البرنامج خلال الأعوام الأحد عشر الماضية في تطوير قدرات 68 خريجاً إماراتياً، تأكيداً لالتزامه بدعم الكفاءات الوطنية ضمن بيئة عالمية مترابطة.

وأعرب الخريجون عن تقديرهم للتجربة التي وفرها البرنامج، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع آفاقهم المهنية والشخصية.