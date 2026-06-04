«سي بي آي العقارية» تحصل على تمويل بـ 367.3 مليون درهم من «الإمارات دبي الوطني»

حصلت «مجموعة سي بي آي العقارية» على تسهيلات ائتمانية بقيمة 367.3 مليون درهم إماراتي من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتمويل استثماراتها المرحلية ومبيعات وحداتها السكنية الفاخرة في دبي.

ويعتمد هذا التمويل -حسبما ذكر موقع هوتلير ميدل إيست- على استخدام 19 وحدة سكنية فائقة الفخامة كضمانات، من بينها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء، ضمن مشاريع رائدة تشمل «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» و«مساكن مستر سي».

وأوضحت المجموعة أن هذه التسهيلات الائتمانية تُعد ضرورية لتلبية المدفوعات المؤجلة المستحقة خلال عامي 2026 و2027 لأصولها الرئيسية في دبي، وتغطي التزاماتها المالية المدرجة ضمن خطتها التطويرية للعامين المقبلين.

ويمنح هذا التمويل المجموعة المرونة اللازمة للمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على الاستثمار المرحلي والتخارج، مستهدفةً بذلك الطلب العالي من قِبل المشترين الأثرياء على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قام بنك الإمارات دبي الوطني بهيكلة التسهيلات باستخدام هذه المنازل الفاخرة كضمانات، مما يتيح للشركة إدارة جداول المدفوعات عبر مشاريعها المختلفة التي تمر بمراحل تطوير متباينة.

وعلى الصعيد الجغرافي، تُمثل مشاريع «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» توزيعاً استراتيجياً رئيسياً لمحفظة الشركة، بينما تضيف «مساكن مستر سي» في وسط مدينة دبي (داون تاون) مخزوناً عقارياً في موقع مركزي حيوي، مع التركيز على إدارة جداول الدفع قبل تسليم وبيع الوحدات قيد الإنشاء.

وتعليقاً على ذلك، أعرب ديفيد جرينباوم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سي بي آي العقارية»، عن سعادته بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مؤكداً: «إن هذا التمويل المبتكر يعزز من مرونة المجموعة، ويؤكد مجدداً على الجودة العالية لاستثماراتنا في دبي».

ومن خلال هذا التمويل، تسعى الشركة إلى تعظيم القيمة عبر التخارج التدريجي من الوحدات المكتملة، ومواءمة طرح العقارات في السوق مع مواعيد تسليم المشاريع، وتجنب المبيعات الجماعية لضمان تحقيق أفضل التوائم الزمنية والعوائد؛ وهو توجه يدعمه الطلب القوي من المشترين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتؤكد الشركة أن دبي لا تزال محوراً أساسياً في استراتيجيتها لنشر رأس المال في منطقة الخليج، مدفوعة بمتانة البنية التحتية، وقوة الترابط، والأمان، والنشاط التجاري؛ وهي عوامل تدعم التسعير المتميز للمشاريع ذات العلامات التجارية وترسخ مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي.

من جانبهم، أشار مسؤولون تنفيذيون في البنك إلى أن التسهيلات تتماشى مع التدفقات النقدية ودورة التطوير الخاصة بالشركة، حيث يغطي القرض الالتزامات المالية، ويدعم مبيعات ما بعد الإنجاز، ويوجه رأس المال المؤسسي نحو سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، مما يتيح تتبع الأصول منذ مرحلة البناء وحتى التخارج.