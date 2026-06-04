"أبوظبي للصادرات" يقوم بزيارات ميدانية لدعم الصناعات الوطنية

نفّذ مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" سلسلة من الزياراتٍ الميدانية إلى عددٍ من المصانع الرائدة في الإمارات، أبرزها ميديكو وستار بيبر ميل ودانا الصلب، في إطار جهوده المتواصلة لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

وتندرج الزيارات ضمن الشراكة التمويلية الإستراتيجية المبرمة بين أدكس ومصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم ، بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة للمصنعين والمصدرين في دولة الإمارات العاملين ضمن القطاعات المهمة مثل الصناعات المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.

والتقى ممثلو مكتب أبوظبي للصادرات، الفرق القيادية في الشركات الثلاث خلال هذه الزيارات، وذلك بهدف التعرّف إلى قدراتها التشغيلية وخططها لتوسيع الإنتاج وطموحاتها التصديرية، إضافة إلى بحث الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المشهد الصناعي.

كما سلطت الزيارات الضوء على الدور المحوري للحلول التمويلية المخصصة في تمكين المصنّعين من توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز سلاسل التوريد، والانخراط في أسواق دولية جديدة.

فهم حقيقي

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة التمويلية البالغة مليار درهم مع "أدكس" تتجاوز حدود توفير رأس المال، فهي تستند إلى فهمٍ حقيقي لاحتياجات المصنّعين في الإمارات على أرض الواقع، وتمثل الزيارات الميدانية تجسيداً لهذا الالتزام، إذ تتيح الاطلاع المباشر على الواقع التشغيلي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، واحتياجات السيولة لدى جهات التصنيع الوطنية.وأضاف أنه من خلال اطلاعنا المعمّق على الشركات التي ندعمها، نضمن دقة وفعالية حلولنا لنساعدها على بناء المرونة الكفيلة بتعزيز نموها ومنافستها على المستوى العالمي.

وقال خليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، إن هذه الزيارات تعكس التزامنا بتعزيز التواصل مع المصنّعين في دولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعات الوطنية، لافتا إلى أنه في ضوء الإمكانات القوية والابتكارات النوعية التي يظهرها القطاع الصناعي في مختلف شرائحه الاستراتيجية، فإن دعم المصنّعين الوطنيين ركيزة رئيسية في دفع مسيرة التوطين الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع الجاهزية التصديرية، بما يثمر عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع والتصدير.

وتنسجم الزيارات مع التزام مكتب أبوظبي للصادرات الراسخ بتمكين المصدّرين في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة النمو الصناعي، ودعم الأجندة الصناعية الوطنية، من خلال ترسيخ التعاون الوثيق مع المصنّعين في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية.

فمن خلال هذا التواصل المستمر مع مختلف أطراف المنظومة الصناعية، يسعى أدكس إلى تعزيز الجاهزية التصديرية، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية، وبالتالي المساهمة الفاعلة في ترسيخ مرونة وتنافسية المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.