«أرتشرز»: الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية لجذب رؤوس الأموال

أكدت شركة «أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الرائدة في مجال تقديم خدمات التقييم والاستشارات، أن الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية، تعزز من قدراتها على مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال حتى في فترات «عدم اليقين» في المنطقة، معززة بنهج أكثر رسوخاً في مواجهة التحديات وإدارة المخاطر.

وأفادت الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بأنه بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على آليات تقييم المخاطر العقارية إلا أن النشاط العقاري في دولة الإمارات، وخصوصاً في كل من دبي وأبوظبي، ما زال يظهر مستويات عالية من المرونة، مع اتجاه قوى السوق نحو تبني نهج أكثر انضباطاً وحوكمة استثمارية، تضمن اختيار الفرص الأعلى جودة وقيمة.

وفي هذا السياق أشارت «أرتشرز للاستشارات والتقييم»، بمناسبة مشاركتها ورعايتها للدورة الرابعة لمؤتمر «إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، والمقرر عقده في أبوظبي، خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو الجاري، إلى أنه على الرغم من التدفق المستمر للرؤوس الأموال إلى سوق الإمارات، المدعوم بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها التشريعية والضريبية المحفزة، والثقة بقدرتها في الحافظ على مكانتها «ملاذاً آمناً»، إلا أن التركيز الاستراتيجي على إدارة المخاطر، والسيولة، وتعزيز مرونة الأصول واستدامتها، بات أكثر عمقاً وبروزاً لا سيما في الصفقات الكبرى والمعقدة، الأمر الذي جعل المستثمرين والمقرضين أكثر انتقائية وتدقيقاً في جودة الأصول، واستدامة العوائد، ومخاطر إعادة التمويل والتنفيذ، مواكبة للتطورات المتلاحقة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، وشروط التمويل في المنطقة.

وأوضحت «أرتشرز» أن هذا المشهد أسهم في نمو قوي للطلب على خدمات التقييم المستقلة والاستشارات الفنية الخاصة بالفحص النافي للجهالة، وخصوصاً في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذ المؤسسي، والصفقات ذات هياكل الملكية المعقدة، كما يبرز هذا التوجه بوضوح في صفقات الدمج والاستحواذ، وتصفية المحافظ الاستثمارية، وهياكل البيع وإعادة الاستئجار (Sale-and-Leaseback)، حيث يدعم التحليل المستقل قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.

جذب الاستثمارات

وقال روس كولينكو، الشريك الإداري في «أرتشرز للاستشارات والتقييم»: «ما نشهده اليوم ليس انسحاباً لرؤوس الأموال من سوق الإمارات، بل على العكس، الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية، تعزز قدرتها على مواصلة جذب الاستثمارات حتى في فترات «عدم اليقين» الإقليمي، ومع ذلك فإن النهج المتبع في التعامل مع المخاطر أصبح أكثر انضباطاً وحذراً».

وأضاف كولينكو: «المقرضون باتوا يطرحون أسئلة أكثر عمقاً وصعوبة، والمستثمرون يستغرقون وقتاً أطول في تقييم سيناريوهات الهبوط المحتملة، في حين يبدأ مستشارو إعادة الهيكلة والقانونيون في المشاركة بالصفقات في مراحل مبكرة جداً مقارنة بالسابق». ولفتت الشركة إلى أن حالة «عدم اليقين» في التقييم تظهر بشكل أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق، وقبل أن تنعكس آثارها بالكامل على حركة الصفقات، وبيانات السوق الفعلية، حيث يمكن أن تتحرك توقعات الأسعار، وتكاليف التمويل والبناء، ومعدلات العوائد المطلوبة، ومعنويات المستثمرين بسرعة تفوق وتيرة إتمام الصفقات، ما يعزز من أهمية التحليل الدقيق والتحكيم المهني والاستشارات المستقلة.

وتابع كولينكو: «في الصفقات الأكثر تعقيداً لم يعد النقاش يقتصر على القيمة السوقية المجردة فحسب، بل بات يركز على فهم الفرضيات والمخاطر والاعتبارات الفنية الكامنة وراء هذه القيمة، وهذا يزيد بطبيعة الحال من أهمية التحليل المستقل، لا سيما بالنسبة للمقرضين وخبراء إعادة الهيكلة والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتطلب عملهم تحليلات قوية، ومستندة إلى أسس علمية وقانونية راسخة».