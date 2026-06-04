«كيتا» تطلق «برنامج أبعاد» لدعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية

أعلنت شركة كيتا، منصة خدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة التكنولوجيا العالمية «ميتوان»، عن إطلاق النسخة الإماراتية من «برنامج أبعاد»، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز جاهزية المشاريع الوطنية للنمو والتوسع ضمن الاقتصاد الرقمي.

ويأتي إطلاق البرنامج في دولة الإمارات بعد تطويره من قبل «كيتا» كنموذج عملي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع احتياجات السوق المحلي في الدولة.

ويحمل برنامج «أبعاد» اسمه انطلاقاً من مفهوم توسيع الآفاق واستكشاف فرص جديدة للنمو والتطور، بما يعكس رؤيته الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تطوير قدراتهم، وتعزيز تنافسيتهم وحضورهم في السوق، والاستفادة من فرص نمو مستدامة على المدى الطويل.

ويحصل المشاركون في البرنامج على مجموعة من المزايا والفرص التي تشمل برامج تدريبية متخصصة في مجالات التميز التشغيلي، والنمو الرقمي، وتجربة المتعاملين، وتحسين الأداء التجاري، والوصول إلى أدوات متقدمة وتحليلات أداء تساعد على تعزيز الظهور وتحسين الأداء عبر منصة «كيتا»، وفرص للتقدير والتصنيف داخل التطبيق للمنشآت التي تُظهر أداءً متميزاً خلال البرنامج، بالإضافة الى الاطلاع على تجارب تشغيلية متقدمة، من خلال زيارات ميدانية لمجموعة مختارة من المشاركين إلى منظومة أعمال «ميتوان»، للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

خطوة مهمة

وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكل إطلاق «برنامج أبعاد» بالتعاون مع كيتا، خطوة مهمة نحو تمكين رواد الأعمال الإماراتيين في العين، وتعزيز جاهزية مشاريعهم للنمو والمنافسة ضمن بيئة أعمال تشهد تحولاً رقمياً متسارعاً. ويوفر البرنامج لأعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات أدوات عملية وخبرات موثوقة تسهم في تعزيز حضورهم الرقمي، وتحسين كفاءتهم التشغيلية، ودعم استدامة أعمالهم على المدى البعيد. ويعكس هذا التعاون التزام الصندوق ببناء شراكات استراتيجية تهدف لتطوير قدرات المشاريع الوطنية وتعزيز مساهمتها ضمن اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة».

وقال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في الإمارات: «يجسد برنامج أبعاد التزام كيتا بدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية وتعزيز نمو المشاريع الوطنية في المنطقة. نفخر بإطلاق البرنامج اليوم في الإمارات بالتعاون مع صندوق خليفة، بهدف توسيع أثره الإيجابي وتمكين المزيد من رواد الأعمال الإماراتيين. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى توفير بيئة داعمة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع وتعزيز حضورها في السوق».