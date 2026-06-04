«ميشكون دي ريا» تفتتح مكتبها الدولي للمحاماة في دبي

أعلنت شركة ميشكون دي ريا، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات، والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، وتقديم المشورة القانونية بشأن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بدولة الإمارات.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه اقتصادات دول الخليج تنوعاً متزايداً وتنامياً في حجم وتداخل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يرفع الحاجة إلى شركاء قانونيين يمتلكون القدرة على تقديم المشورة القانونية عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آنٍ واحد، ومن هذا المنطلق، تم تصميم ممارسات الشركة ما بين سوق أبوظبي العالمي ودبي، ما يمكنها من تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين العاملين في بيئات تنظيمية متعددة ومتداخلة في مختلف أنحاء الدولة.

ويقع المكتب الجديد لشركة ميشكون دي ريا في دبي ضمن برج ون زعبيل، أحد أبرز الوجهات التجارية في المدينة. وقد تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يمنح الشركة مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها المتواصلة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة أعمال تنافسية وجهة ترخيص تربط الشركات بالأسواق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتحتضن المنطقة أكثر من 2700 شركة تعمل في أسواق إقليمية ودولية، وتوفر بيئة أعمال داعمة للشركات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضور تشغيلي قوي في دبي. ويعكس تأسيس شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والتجارة العابرة للحدود. وسيعمل مكتب «ميشكون دي ريا» الجديد في دبي بشكل وثيق ومتكامل مع شبكة مكاتب الشركة العالمية، بما في ذلك مكتبها في مايفير بلندن، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية منسقة وعابرة للحدود لعملائها. وسيقدم المكتب خدماته عبر مجموعة واسعة من الممارسات القانونية، تشمل الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر، والابتكار.

محطة مهمة

وقال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات: «يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في ون زعبيل محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملنا على تقديم المشورة القانونية لعملائنا في مختلف أسواق الشرق الأوسط، وشهدنا عن قرب المكانة التي رسختها دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات. وتواصل الدولة تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وثقتنا الراسخة بدورها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين».

وقال عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤكد تأسيس مكتب شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود. وبدورنا، نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويسرنا الترحيب بشركة ميشكون دي ريا، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاحها المتواصلة».