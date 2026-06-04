ماورا غيرتسما نائباً للرئيس لشؤون سفر الشركات في «دناتا للسفريات»

أعلنت مجموعة دناتا للسفريات تعيين ماورا غيرتسما في منصب نائب الرئيس لدائرة شؤون سفر الشركات، وهو منصب مستحدث يعزز قدرة المجموعة على تلبية الطلب المتنامي عالمياً على الحلول الاستراتيجية لسفر الشركات.

وتتولى ماورا دورها من دبي، حيث تشرف على أعمال دناتا لإدارة رحلات السفر التابعة للمجموعة، مع العمل عن كثب مع فرق القيادة الإقليمية في دولة الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والعراق، بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتعزيز الحضور في الأسواق ودفع المرحلة المقبلة من النمو الاستراتيجي.

وتتمتع ماورا بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات السفر والضيافة والتنقل، حيث تولت قيادة عمليات تجارية وتشغيلية وخدمات العملاء والشراكات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين، مع سجل حافل في ربط الاستراتيجيات التجارية بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتوفر دناتا لإدارة رحلات السفر برامج متكاملة لإدارة سفر الشركات تركز على احتياجات المسافرين، مدعومة بأحدث التقنيات والخبرات الإقليمية. ومع تطور توقعات المسافرين نحو رحلات أكثر مرونة وتميزاً تجمع بين أغراض العمل والترفيه، تواصل الشركة تطوير عروضها من خلال برامج رقمية تعتمد على البيانات وتوفر حلولاً فورية للرعاية والدعم أثناء السفر.

وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: «يسعدنا انضمام ماورا إلى الفريق التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات، حيث تسهم خبرتها العالمية ونهجها القيادي القائم على تمكين الأفراد في دعم خططنا لتوسيع نطاق البرامج المعتمدة على التكنولوجيا، بدءاً من أدوات الحجز الإلكتروني والمدفوعات الافتراضية وصولاً إلى حلول المتابعة الفورية، مع مواصلة دعم أكثر المسارات ازدحاماً داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم».

وقالت ماورا غيرتسما: «يسعدني الانضمام إلى مجموعة دناتا للسفريات، وسأركز على إبقاء المسافر في صميم كل ما نقوم به، والارتقاء بمعايير رحلات الأعمال والتنقل التنفيذي، وتقديم قيمة ملموسة وقابلة للقياس لعملائنا. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع عملائنا وفرقنا لبناء المرحلة المقبلة من حلول سفر الشركات المستدامة والمترابطة والمتكاملة».

وتُعد دناتا لإدارة رحلات السفر واحدة من أبرز مزودي خدمات سفر الشركات في الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول وبرامج إدارة السفر المصممة وفق احتياجات المسافرين. وبدعم من المنصة العالمية لمجموعة دناتا للسفريات، تجمع الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتخصصة والشراكات القوية مع الموردين، بما يدعم المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء المنطقة.