أسعار النفط تتراجع مع إعلان لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما ​عزز اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف ‌إطلاق ​النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة ⁠لخام برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌62 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 95.4 دولاراً.

وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس ​الأربعاء على قرار ‌يمنع ترامب ​من مواصلة الحرب ضد إيران. ⁠وحتى يدخل القرار حيز التنفيذ، سيحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وأغلبية الثلثين في المجلسين من أجل أن يتسنى ​تجاوز ⁠حق النقض الذي من ⁠شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه.

في ‌غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط ​الخام في الولايات المتحدة انخفضت ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ​انخفاضا قدره أربعة ملايين ‌برميل.