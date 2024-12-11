أول منصة إماراتية غير ورقية للخصم المباشر تُطلق خطط توسع

أعلنت «دايركت ديبت سيستم»، أول منصة إماراتية غير ورقية لخدمات الخصم المباشر، إطلاق المرحلة الأولى من خططها الطموحة للتوسع الدولي من خلال استحواذها على شركة «إلس وير» المحدودة الخاضعة للقوانين البريطانية. وخلافاً للتوجه التقليدي لنقل التكنولوجيا من الغرب إلى الشرق، تُوسع الشركة الإماراتية المحلية للتكنولوجيا المالية نطاق منتجاتها في سوق دولية راسخة.

وتعمل شركة «إلس وير» كمزود برمجيات في نظام المقاصة الآلية للمصرفيين البريطاني منذ ما يقرب من 30 عاماً. ويمثل استحواذ «دايركت ديبت سيستم» على «إلس وير» خطوة استراتيجية على أعقاب إطلاق منصة الدفع الفوري الإماراتية «آني»، مما يتيح لها التوسع في أسواق أخرى تتبنى حلول دفع فورية منظمة مماثلة.

وتم إطلاق «دايركت ديبت سيستم» في الإمارات في عام 2022. وحصلت المنصة على الموافقة الرسمية من مصرف الإمارات المركزي في مارس 2023، وبعد 20 شهراً فقط، قامت بأول عملية استحواذ دولية. وقال عمير بت، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دايركت ديبت سيستم»: أسواقنا المستهدفة التالية هما السعودية وباكستان، الأقرب إلى موطننا.