500 ألف زائر لـ 30 معرضاً في إكسبو الشارقة

كشف مركز إكسبو الشارقة عن سلسلة الإنجازات النوعية التي حققها خلال النصف الأول من 2026، والتي عززت مكانته واحداً من أبرز مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وأسهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية المتخصصة.

حيث نجح المركز في تحقيق معدلات نمو لافتة، مستقطباً أكثر من 500 ألف زائر توافدوا إلى أكثر من 30 معرضاً وفعالية اقتصادية وتجارية ومجتمعية متخصصة، بمشاركة نحو 1900 عارض من 45 دولة حول العالم، وذلك ضمن أجندة سنوية تضم 95 معرضاً وفعالية متنوعة تغطي مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعارض، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المعارض تصنع الفرص»، وذلك بحضور سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمود يوسف الجراح، أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد من موظفي المركز.

وشهد مركز إكسبو الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات المتخصصة التي استهدفت قطاعات استراتيجية متنوعة.

وأوضح سيف المدفع أن هذه الإنجازات تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها على خريطة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات عالمياً.

حيث تصدرت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالمياً في تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الدولة، ويؤكد قدرتها على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى.

ويستعد مركز إكسبو الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2026 لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، في مقدمتها الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، كما تتضمن أجندة النصف الثاني من العام تنظيم معرض الإمارات للعطور والعود.