«دبي للخدمات المالية» تُعيّن أرمين بيتر مديراً عاماً لإدارة الأسواق

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تعيين أرمين بيتر مديراً عاماً لإدارة الأسواق، وذلك اعتباراً من 3 أغسطس 2026. وسينضم أرمين كذلك إلى عضوية اللجنة التنفيذية للسلطة. يتمتع أرمين بخبرة تزيد على 30 عاماً في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شملت العمل لأكثر من 17 عاماً في بنك يو بي إس في لندن.

وقد شغل أرمين خلال عمله في البنك عدة مناصب قيادية رفيعة، بما في ذلك منصب الرئيس العالمي لقسم تمويل الديون المشتركة، ورئيس قسم الخدمات المصرفية المستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يسعدني الترحيب بانضمام أرمين إلى الفريق القيادي للسلطة، وذلك في وقت محوري ضمن مسيرة التطور المستمرة لأسواق دبي.

إن خبراته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية ستدعم جهودنا في تعزيز الأسواق بصورة تتسم بالشفافية والمرونة والارتباط الدولي، وستسهم كذلك في دفع النمو الاقتصادي المستدام في مركز دبي المالي العالمي».

من جانبه، قال أرمين بيتر، مدير عام إدارة الأسواق المعيّن للسلطة: «يسرني الانضمام إلى السلطة مديراً عاماً لإدارة الأسواق، والمساهمة في ترسيخ ريادة مركز دبي المالي العالمي بصفته المركز المالي الدولي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».