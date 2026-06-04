1.6 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في مايو

سجلت عجمان نشاطاً ملحوظاً في قطاعها العقاري خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 1.6 مليار درهم، تحققت من خلال إنجاز 864 تصرفاً عقارياً .

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن الأداء الإيجابي يعكس استمرار النشاط الحيوي في السوق العقاري. وأوضح أن حجم التداول العقاري بلغ 1.3 مليار درهم عبر 679 عملية تداول.

مشيراً إلى أن منطقة «الزاهية» شهدت تسجيل أعلى قيمة مبايعة بواقع 200 مليون درهم، في حين بلغت أعلى قيمة مبايعة في مشاريع التطوير العقاري 1.6 مليون درهم وتمركزت في منطقة «الزوراء».

وأضاف أن الدائرة وثقت خلال مايو 128 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية 187.5 مليون درهم، حيث سجلت منطقة «الحميدية 1» أعلى قيمة رهن بواقع 15.7 مليون درهم.

مشيراً إلى أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً في الإمارة، متفوقاً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» في صدارة قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، تبعه «حي الحليو 1» ثم منطقة «الزاهية».