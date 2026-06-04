تفاهم بين «جي 42» و«بانكو سانتاندير» للتعاون في الذكاء الاصطناعي

وقّعت «جي 42»، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بانكو سانتاندير» إحدى أكبر المجموعات المصرفية والمالية في العالم، ومقرها الرئيسي في إسبانيا، مذكرة تفاهم لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحدد مذكرة التفاهم آلية لتقييم وتطوير مبادرات مشتركة ضمن عدد من مسارات العمل الأولية، بما في ذلك حلول الادخار والاستشارات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء القطاع المصرفي، وإنشاء منظومة للذكاء المصرفي تغطي العمليات العالمية لمجموعة «سانتاندير».

ومن المتوقع أن تؤدي كل من «إنسبشن»، شركة الذكاء الاصطناعي المساعد و«بريسايت»، الشركة العالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، التابعتين لمجموعة «جي 42»، دوراً محورياً في جهود التطوير المشتركة.

وسيتم تحديد مساهمات كل منهما مع تقدّم مسارات العمل، على أن تُوثّق من خلال اتفاقيات نهائية. وقال ريكاردو مارتين مانخون، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي في «سانتاندير»، إننا نعتزم من خلال هذه الشراكة بناء منظومة مستدامة، قائمة على الامتثال منذ مراحل التصميم الأولى.

وقال علي الأمين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «جي 42 إنترناشيونال»، إننا نؤمن بأن أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تأثيراً لا تُبنى عبر حلول جاهزة أو من خلال إسناد تطويرها إلى أطراف خارجية، بل من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الرؤية طويلة الأمد والخبرة التقنية العميقة، ويجسّد تعاوننا مع «سانتاندير» هذا النهج.