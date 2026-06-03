أبوظبي تطلق أول استوديو مالي عالمي مباشر في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة البث العالمية للمستثمرين ورواد الأعمال «FINTECH.TV»، التي تتخذ من بورصة نيويورك مقراً رئيسياً لها، عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبث من داخل قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب هذه الشراكة، ستتواجد منصة «FINTECH.TV» بشكل يومي ودائم داخل السوق، لتصبح أول جهة إعلامية مالية عالمية تبث بشكل منتظم من قلب سوق أبوظبي، على أن ينطلق البث من الاستوديو الجديد في 8 يونيو 2026. ويهدف المشروع إلى ربط مباشر بين أبوظبي و«وول ستريت» عبر استوديوهات المنصة في سوق أبوظبي وبورصة نيويورك.

ويسهم هذا التعاون في توسيع وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالأسواق التي تتمتع بالمرونة وتوفر فرص نمو مستدامة، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والصناعات المتقدمة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور أبوظبي في المشهد الاستثماري العالمي، مؤكداً أنها تعزز دور الإمارة كمركز للفرص والحوار المالي، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية عبر توفير رؤى وتحليلات مباشرة وشفافة من قلب السوق.

من جانبه، قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«FINTECH.TV»، إن سوق أبوظبي يعد من أسرع الأسواق نمواً عالمياً، مشيراً إلى أن الشركات المدرجة فيه تمتلك تأثيراً يتجاوز المنطقة، وأن وجود استوديوهات في أبوظبي ونيويورك يعكس ارتباطاً مباشراً بين أبرز مراكز المال العالمية.

وأوضح تروي ماكغواير، الشريك المؤسس ورئيس المحتوى والعمليات العالمية في المنصة، أن الاستوديو الجديد يمثل ركيزة أساسية في شبكة البث المباشر، عبر تغطية يومية لحركة التداول وإجراء مقابلات مع قيادات السوق، بما يعزز حضور أبوظبي على خريطة الإعلام المالي العالمي.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للتعاون القائم بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك، والذي شمل اتفاقيات سابقة لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج وصناديق المؤشرات والمنتجات الاستثمارية العابرة للحدود، ما يعزز تكامل الأسواق وارتباطها عالمياً.