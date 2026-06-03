تحسن أداء القطاع الخاص في دبي خلال مايو

شركات تزيد نشاط بفضل تحسن الطلب في السوق وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية الداعمة

أظهر مؤشر مدراء أداء المشتريات في دبي «ستاندرد آند بورز جلوبال»، تحسن في أداء القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات غير المنتجة للنفط. وارتفع المؤشر إلى 52.0 نقطة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 51.6 نقطة في أبريل 2026. كما شهدت طلبات الأعمال الجديدة نمواً بمعدل معقول.

أما على مستوى دولة الإمارات، أكد المؤشر أنه رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، ظلت ثقة الشركات إيجابية خلال شهر مايو، إذ توقعت 12% من الشركات نمو الانتاج خلال العام المقبل. واستند هذا التفاؤل في كثير من الأحيان إلى قوة المشاريع والطلبات المستقبلية قيد التنفيذ، إلى جانب الآمال بتحسن أوضاع السوق وتعافيها.

كذلك ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الامارات التابع لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 52.1 نقطة في شهر أبريل إلى 52.6 نقطة في شهر مايو. وأشار المؤشر إلى تحسن ظروف التشغيل خلال شهر مايو.

وسجل نمو الانتاج أعلى مستوى له في ثالثة أشهر خلال مايو الماضي. وبلغت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة نشاطها نحو 21 %، وعزت ذلك إلى تحسن الطلب في السوق، وتوسع المشاريع، والمبادرات المدعومة من الحكومة.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت»: ظلت التوقعات طويلة الأجل قوية في شهر مايو، مما يشير إلى أن الشركات لاتزال تنظر إلى التحديات الحالية على أنها مؤقتة وتتوقع أن ينتعش النمو بسرعة.