محافظا «المركزيين» الإماراتي والبحريني يبحثان تعزيز التكامل المالي والمصرفي

استقبل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، حيث تم بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التكامل وأطر التعاون في المجالات المالية والمصرفية، كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات، ودعم كفاءة واستقرار الأنظمة المصرفية، إضافة إلى تعزيز مبادرات الابتكار في الخدمات المالية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم جهود تحقيق النمو المستدام والتطلعات التنموية المشتركة.

واطلع محافظ مصرف البحرين المركزي والوفد المرافق، خلال جولة في قطاعات وإدارات مصرف الإمارات المركزي، على المبادرات والبرامج والمشروعات التطويرية في البنى التحتية المالية، والتحول الرقمي في القطاع المالي، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات المعتمدة لدى المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في الخدمات المالية.

حضر اللقاء مساعدو محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقال خالد بالعمى، إن اللقاء يجسد عمق ومتانة العلاقات الراسخة، التي تجمع قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين، وحرصهما المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعميق مسارات التعاون الاستراتيجي نحو آفاق جديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلدين الشقيقين، كما يمثل منطلقاً حيوياً لتطوير أطر التنسيق المالي والنقدي مع شركائنا في مملكة البحرين بما يدعم الاستقرار وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وأكد خالد إبراهيم حميدان أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وتجسد حرص البلدين الشقيقين على تعزيز الروابط الثنائية ومواصلة ترسيخ مستويات التعاون والعمل المشترك بما يعود عليهما بالنماء والازدهار.