شركات دبي تركز على تسريع تبنّي ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي

تتجه شركات في دبي إلى تسريع وتيرة تبنّي ونشر حلول الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجياتها الرقمية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول نحو نماذج أعمال أكثر ذكاءً ومرونة، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

وكشفت شركة أسوس عن محفظتها الأكثر شمولًا من حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في معرض كومبيوتكس لعام 2026، وتُبرز المحفظة كيف يُصبح الذكاء الاصطناعي جانبًا أكثر تكاملًا وسلاسة في التجارب الرقمية اليومية، وذلك باستخدام هياكل مصانع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي طورتها بالتعاون مع شركات إنفيديا وإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وتتصور رؤية «الذكاء الاصطناعي معًا» (AI Together) الخاصة بشركة أسوس نظامًا بيئيًّا متكاملًا للذكاء الاصطناعي يشمل مصانع الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للمؤسسات، ومساحات التخزين عالية الأداء، وحواسيب الذكاء الاصطناعي الشخصية، ومنصات المبدعين، وحلول الرعاية الصحية، وتقنيات الألعاب.

وقال كيفن لي، المدير العام لمجموعة أعمال حلول البنية التحتية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أسوس: «بينما يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل طريقة عمل الصناعات، تُركز أسوس على تقديم حلول شاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على المضي قدمًا بثقة». وأضاف: «من خلال العمل عن كثب مع شركاء التكنولوجيا بما في ذلك شركات آي بي إم وايكاتو، ويسترن ديجيتال، وفوكس لينك، وداتا دايركت نتوركس، وشنايدر إلكتريك، وعن طريق دمج تقنية إنفيديا، تُمكّن أسوس الشركات من تسريع نشر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الذكاء التشغيلي، وبناء أنظمة أكثر أمانًا وجاهزية للمستقبل عبر قطاعات الصناعة والنقل والاتصالات».

وتعتمد الاستراتيجية على هياكل مصانع ذكاء اصطناعي من الجيل التالي طُوّرت بالتعاون مع إنفيديا وإنتل وAMD، وتشمل منصات متقدمة لتسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقليص زمن الانتقال من التخطيط إلى التشغيل الفعلي.

وتسلط أسوس الضوء على منظومات حوسبة عالية الأداء تشمل تقنيات HGX وMGX ومعالجات Xeon وEPYC، إضافة إلى بنية تخزين جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة البيانات وزيادة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

كما تستعرض الشركة حلولًا متقدمة للرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات مؤسسية لإنشاء مساعدين ذكيين مستقلين، إلى جانب تعاون واسع مع شركاء عالميين لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع احتفال أسوس بمرور 20 عامًا على علامة «جمهورية اللاعبين»، عبر عروض تكنولوجية متقدمة في قطاع الألعاب.