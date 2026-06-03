«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة رقمية لصرف الرواتب ضمن نظام حماية الأجور في الإمارات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة، تتيح لأصحاب العمل من الأفراد تسجيل رواتب الموظفين وصرفها مباشرة، عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية الجوالة (ADIB Mobile Banking)، فيما يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال والشركات تنفيذ هذه العمليات عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (ADIB Direct).

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي من أوائل المصارف التي توفر هذه الخدمة، بما يتماشى بالكامل مع الإطار التنظيمي المعتمد لنظام حماية الأجور في دولة الإمارات.

وقد جرى تطوير الخدمة، بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان الامتثال الكامل لكل المتطلبات والضوابط التنظيمية المعتمدة.

ومن خلال دمج نظام حماية الأجور أصبح بإمكان أصحاب العمل استرجاع بيانات الموظفين والتحقق منها، ومراجعة معلومات الرواتب واعتمادها، إلى جانب إعداد التقارير حول الرواتب المسددة وغير المسددة مع توضيح المبررات المطلوبة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما تتيح الخدمة التحقق من بيانات الموظفين داخل الدولة، وتعزيز مستويات الشفافية والتدقيق وكفاءة التقارير التنظيمية.

وتوفر هذه الخدمة الرقمية المتكاملة مستويات أعلى من الدقة والكفاءة، وتمنح أصحاب العمل قدرة أكبر على الامتثال والمتابعة والتحكم في عمليات صرف الرواتب، كما تلغي الحاجة إلى المستندات الورقية، وتتيح وصولاً مباشراً إلى قواعد بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر المنصات المصرفية الرقمية الآمنة التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعكس هذه المبادرة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم حلول رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاهزة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، عبر منظومته المتكاملة، التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما تجسد هذه الخدمة الجديدة توجه المصرف نحو إعادة صياغة تجربة المتعاملين ضمن رؤيته لعام 2035، الهادفة إلى ترسيخ مكانته بوصفه المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.