شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«بلومبيرغ» لدمج بيانات الاستدامة في القرارات الاستثمارية

أعلنت بلومبيرغ وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن اعتماد بيانات وتحليلات الاستدامة من بلومبيرغ المعترف بها عالمياً، في الممارسات الاستشارية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن خلال اختيار إطار عمل التمويل المستدام في بلومبيرغ يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز قدرته على تقديم المشورة الاستراتيجية للشركات والمؤسسات بشأن عوامل الاستدامة، التي تهم المستثمرين.

يتيح هذا الإطار، المدعوم ببيانات الاستدامة العالمية من بلومبيرغ، للمستخدمين النهائيين تقييم العوامل البيئية والاجتماعية الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى اعتبارات الحوكمة التي تتضمن السياسات والممارسات على مستوى الدول، وذلك باستخدام منهجية تحليلية معتمدة على نطاق عالمي.

في حين أصبح دمج بيانات الاستدامة عالية الجودة والموثوقة، والتي تُسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة، أمراً بالغ الأهمية لتوجيه رأس المال بشكل مستنير وتحقيق نمو اقتصادي متين، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت تدخل فيه لوائح تنظيمية جديدة في منطقة الخليج حيز التنفيذ هذا العام، بما في ذلك قانون تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقييمات المعززة للمخاطر المناخية من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي من شأنها أن تزيد من الطلب على تحليلات الاستدامة القائمة على البيانات في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع بلومبيرغ، والتي تنسجم مع استراتيجيتنا المرتكزة على تطوير منتجات وخدمات مالية تولِّد قيمة مضافة للكوكب والسكان على المدى الطويل.

وباعتبارنا مجموعة مصرفية ذات مسؤولية اجتماعية فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بدمج أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإبلاغ والإفصاح وإدارة المخاطر المتعلقة ضمن عملياتنا التجارية والمشهد الأوسع للقطاع.

ستمكننا بيانات وتحليلات الاستدامة المعترف بها عالمياً من بلومبيرغ من تعزيز قدرتنا على تحديد الفرص الواعدة، وتحقيق مستويات تفاعل أفضل، وابتكار حلول مصممة خصيصاً للعملاء الحاليين، وتقديم نتائج قابلة للقياس تدعم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة المستدام والشامل».

ومن جانبها قالت ناديا همفريز، الرئيس العالمي لقسم حلول بيانات التمويل المستدام في بلومبيرغ: «يسرنا أن نقدم الدعم لبنك الإمارات دبي الوطني، من خلال توفير بياناتنا المعترف بها عالمياً في مجال الإستدامة، ومع تركيز شركات الاستثمار بشكل متزايد على دمج عوامل الاستدامة ضمن أنشتطها الاستثمارية والإستشارية، حيث أدركت أن هذه العوامل تشكل جزءاً لا يتجزأ من فهم القيمة والمخاطر بعيدة المدى، ستمكِّن هذه القدرة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من تقييم المخاطر والفرص بشكل أفضل، والاستجابة لتوقعات المستثمرين والجهات التنظيمية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومستنيرة».