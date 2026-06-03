«دو» تستثمر 50 مليون دولار لدعم الابتكار الرقمي بالتعاون مع «شروق»

البيان

أعلنت «دو»، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق «du Ventures»، وهو صندوق استثماري مؤسسي بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع «شروق»، الشركة الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تسريع وتيرة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

كما يمثل إطلاق duVentures خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة «دو» الناجحة، ويعكس استمرار تطورها من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى ترسيخ حضورها الأساسي ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وبموجب الشراكة بين الجانبين، يركز الصندوق على الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة ومع رواد الأعمال الذين يسهمون في تحويل التقنيات الناشئة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مع التركيز على المؤسسات التي تستهدف مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وبرامج الولاء، والألعاب الرقمية وحلول المؤسسات وتقنيات تجارب العملاء.

قيادة التحول الرقمي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «صندوق (du Ventures) يمثل امتداداً طبيعياً لمواصلة التزامنا بقيادة التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي عالمياً. ومن خلال هذا الصندوق، فإن (دو) تستثمر في المراحل المبكرة من مجال التقنيات والشركات الناشئة التي تنسجم أهدافها مع أولوياتنا الاستراتيجية. ومن خلال الاستفادة من نطاق أعمال (دو)، وبنيتها التحتية وانتشارها الواسع في قطاع المؤسسات، ومرونة الابتكار لدى الشركات الناشئة نعمل على تسريع تحويل التقنيات الناشئة إلى تطبيقات عملية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا بما ينعكس على ترسيخ الازدهار الاقتصادي».

ومن المقرر أن تتولى إدارة الصندوق شركة «شروق»، وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات، حيث ستركز على توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية «دو» المؤسسية، مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة القائمة ومشاريع ريادة الأعمال التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

بنية تحتية استراتيجية

من جانبه، قال محمود عدي الشريك المؤسس في «شروق»: «إن شراكتنا مع (دو) تمثل في هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لتوجهاتنا المشتركة. فالشركات الناشئة الواعدة في المنطقة بحاجة إلى أكثر من رأس المال، إذ تتطلع للوصول إلى بنية تحتية استراتيجية مثل تلك التي توفرها (دو)، ولذلك فإن صندوق (du Ventures) سوف يعمل على سد الفجوة بين الحاجة إلى الابتكار والقدرة على التوسع، بما يمكن رواد الأعمال من طرح حلول تحولية في الأسواق بوتيرة أسرع».