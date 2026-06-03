«دبليو تي دبليو» تحصل على ترخيص مباشرة أعمال الاستثمار من «دبي المالي العالمي»

أعلنت «دبليو تي دبليو»، الشركة العالمية للاستشارات والوساطة والحلول، المدرجة في بورصة ناسداك، عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم «WTW Investments- مركز دبي المالي العالمي المحدودة».

يمثل هذا الترخيص محطة مهمة ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ونقلة نوعية في طريقة تفاعل الشركة مع عملائها الحاليين والجدد في المنطقة. وستتمكن الشركة ولأول مرة من إتاحة إمكانية الوصول بشكل استباقي إلى مجموعتها الكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، لتنتقل بذلك إلى منصة محلية راسخة قابلة للتوسع والتطور مع إمكانية الوصول المباشر إلى عدد من أسواق الاستثمار الأكثر ديناميكية وأسرعها نمواً في العالم.

بهذه المناسبة، قالت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في «دبليو تي دبليو»: «بالحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، أصبح بإمكاننا الآن العمل بشكل مباشر وفعّال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات، والمكاتب العائلية، والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس قرار الشركة بتأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية، إذ يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، ما يُتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء».

وأضاف: «بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفر»دبليو تي دبليو«خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى دعم الشركة في مسيرة نموها وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي».

وبدوره، قال أوضح الدكتور أحمد واري، مدير «دبليو تي دبليو» في مركز دبي المالي العالمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية خطوة محورية في مسيرتنا الإقليمية».