مؤتمر «أسيت أبوظبي» يستعرض تطور قطاع إدارة الأصول في العالم

استكمل أسبوع أبوظبي المالي فعالياته في اليوم الثاني من انعقاد مؤتمر أسيت أبوظبي في دورته للعام 2024. واستعرض المؤتمر تطور قطاع إدارة الأصول في العالم والاستثمار في تقنيات العقد القادم، والفرص في قطاع الأسهم الخاصة والائتمان، والاستثمار في مدن المستقبل.

وجمع مؤتمر «أسيت أبوظبي» شركات إدارة الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين، بمحافظ أصول تتجاوز 42.5 تريليون دولار، لمشاركة رؤيتهم، إلى جانب توفير معطيات مهمة حول عددٍ من أكبر صناديق التحوّط في العالم.

وقدّم راي داليو، مؤسّس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس» جلسة حول مبادئ النظام العالمي المتغير مهدت لانطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية والجلسات خلال اليوم. وفي ظل نمو حجم الأصول المدارة في قطاع إدارة الأصول إلى 120 تريليون دولار في 2023، واستحواذ مديري محافظ تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات على 61% من إجمالي أصول القطاع، شهد المؤتمر جلسة بعنوان «نظرة على الأسواق من وجهة نظر مديري محافظ أصول بقيمة تريليون دولار».