«كيزاد» توقّع اتفاقيةمع شركتين لإقامة مستودعات حديثة

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع كل من شركة «ستوك سبيس»، العاملة في مجال تشغيل المستودعات من الفئة الأولى، وشركة «أكسيون ديفلوبمنت»، المطور الرئيس للمشروع، وذلك لتأسيس منشأة مستودعات حديثة في منطقة كيزاد-أ «كيزاد المعمورة».

وخصصت «ستوك سبيس» استثمارات بقيمة 50 مليون درهم لتطوير المنشأة الجديدة على مساحة 14 ألفاً و200 متر مربع، والتي ستتضمن مستودعات ومساحات تخزينية وتشغيلية عالية الجودة، من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في دفع نمو قطاعي الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالمنطقة، وتوفر نحو 100 فرصة عمل جديدة ضمن المناطق التابعة لمجموعة كيزاد.

وقال منصور المرر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، إن المجموعة تحرص، انطلاقاً من دورها كأحد الممكنات الرئيسية ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، على تمكين التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المساندة من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تشجع الابتكار، وبنية لوجستية متطورة لتسهيل عمليات التوزيع بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.

وأضاف أن «كيزاد» ستواصل تطوير منظومة القطاع الصناعي وتعزيزها بمنشآت ومرافق عالمية المستوى، بما يفتح فرصاً جديدة في أسواق الأغذية، مشيراً إلى أن الشراكة مع «ستوك سبيس» تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، نحو بناء القدرات وتعزيز المشهد الاقتصادي وتمكين القطاع الصناعي.