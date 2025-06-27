«وي ون» من «دي بي ورلد» تحصد جائزة أفضل شركة أمنية لعام 2025

واصلت «وي ون»، الشركة العاملة في مجال الحلول الأمنية المتكاملة من «دي بي ورلد»، ترسيخ مكانتها في القطاع عبر فوزها بلقب «أفضل شركة أمنية للعام» خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق لعام 2025، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية التي تحتفي بالأداء المميز والابتكار في قطاع الخدمات الأمنية.

وتدير «وي ون» أكثر من 400 فعالية على مدار العام، بما في ذلك فعاليات دولية بارزة مثل إكسبو 2020، كما تُشرف على أكثر من 100 موقع محوري تشمل: مترو دبي، ومتحف المستقبل، ومقار شركات متعددة الجنسيات، وتوفّر مجموعة شاملة من الخدمات منها:

الحراسة الأمنية، والأمن البحري، والحماية التنفيذية / الحماية الشخصية، وتأمين الفعاليات ونقل الأموال لخدمة الشركات متعدّدة الجنسيات، والبنية التحتية الحيوية في الدولة والهيئات الحكومية.

وقال أيوب الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «وي ون»: «يُسعدنا إهداء هذا التكريم لكلّ فرد من أفراد طاقمنا الأمني في «وي ون». يتمثل مصدر قوتنا الحقيقية في التزام فريق العمل بتحقيق التميز، وفي سَعينا المستمر للابتكار، بالتوازي مع مواصلة جهودنا لتعزيز المعايير الأمنية في الدولة».

ويصل عدد العاملين في قطاع الأمن لدى «وي ون» إلى 7,000 موظف، حيث تعتمد الشركة نموذجاً يرتكز على العنصر البشري في المقام الأول، مدعوماً باستثمارات نوعية في الابتكار والتقنيات المتقدّمة.