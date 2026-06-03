الأنصاري للصرافة: 151 % ارتفاع الشركات المستخدمة لنظام حماية الأجور

سجلت الأنصاري للصرافة، ارتفاعاً تجاوز 151% في عدد الشركات التي قامت بمعالجة رواتب موظفيها عبر منصة نظام حماية الأجور التابعة لها بتاريخ 1 يونيو 2026، تزامناً مع بدء تطبيق متطلبات صرف الرواتب الجديدة على منشآت القطاع الخاص في الدولة.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع دخول القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي يلزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور في اليوم الأول من كل شهر.

وشهدت منصة الأنصاري للصرافة لنظام حماية الأجور ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط الشركات خلال اليوم الأول من تطبيق المتطلبات الجديدة، حيث تجاوز عدد الشركات المستخدمة للمنصة أكثر من الضعف مقارنة بالمعدلات المعتادة، ما يعكس سرعة استجابة مؤسسات القطاع الخاص للمتطلبات التنظيمية المحدثة وحرصها على مواءمة إجراءات صرف الرواتب مع الإطار التنظيمي الجديد.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: مع بدء تطبيق المتطلبات الجديدة، تزداد أهمية توفير حلول موثوقة لإدارة الرواتب مما يساعد الشركات على الامتثال للأنظمة بكل سهولة. وتواصل الأنصاري للصرافة الاستثمار بالابتكار الرقمي والتقنيات المتقدمة للمدفوعات، بما يساهم في تمكين الشركات من إدارة صرف الرواتب بكفاءة أعلى.