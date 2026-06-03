«شروق» و«أفهاد القابضة» تطوران وجهة تجارية بمنطقة كشيشة

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أمس اتفاقية مع شركة «أفهاد القابضة» لتطوير وجهة تجارية جديدة على أرض مملوكة لـ«شروق» في منطقة كشيشة 1، تمتد على مساحة 15,095 متراً مربعاً، لدعم توسع الخدمات التجارية في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة. وتتولى «أفهاد القابضة» بموجب الاتفاقية تطوير المشروع وتشغيله ليكون وجهة تجارية وخدمية، تخدم سكان كشيشة والمناطق المجاورة.

وقّع الاتفاقية أحمد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وعمر بن حمودة، شريك في شركة «أفهاد القابضة» في فندق «البيت الوسطي»، ضمن فعالية نظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» و«برايس ووترهاوس كوبرز»، لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات متعددة القطاعات في الإمارة.

وستعمل «شروق» و«أفهاد القابضة» على استكمال التصورات الخاصة بهوية المشروع وتصميمه ومرافقه وخريطة تطويره على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية، تتعلق بالاسم الرسمي وطبيعة الخدمات والمكونات التجارية، ومراحل التنفيذ لاحقا.