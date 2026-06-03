جائزة الشيخ خليفة للامتياز تستعد لاعتماد الفائزين في الدورة الـ 22

استكملت جائزة الشيخ خليفة للامتياز؛ إحدى مبادرات غرفة أبوظبي، أعمال التقييم النهائية للمشاركين في دورتها الثانية والعشرين، تمهيداً لرفع النتائج إلى مجلس أمناء الجائزة، لاعتماد الفائزين، واختيار النماذج الأكثر تأثيراً في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

شهدت الأشهر الماضية تنفيذ عملية تقييم شاملة، ركزت على رصد الأثر الحقيقي الذي أحدثته الجهات والأفراد المشاركون في مجالات عملهم المختلفة، وتعكس المرحلة النهائية من التقييم التحول الذي تتبناه الجائزة نحو إبراز الإنجازات القادرة على إحداث فرق ملموس.

حيث ركزت لجان التقييم على النتائج القابلة للقياس، والمؤشرات التي توضح أثر المبادرات والبرامج التطويرية في الأعمال والموارد البشرية والمجتمع.

وأظهرت المشاركات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة نماذج متنوعة لمساهمات القطاع الخاص في دعم الأولويات التنموية، سواء من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية، توسيع نطاق الأعمال إلى أسواق جديدة، أو بناء شراكات ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام.

وأولت الجائزة اهتماماً خاصاً بقدرة المشاركين على تحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج عملية قابلة للاستمرار والتوسع، بما يعكس دور القطاع الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية. واستقطبت هذه الدورة نحو 230 طلب مشاركة، بنمو تجاوز 80%، مقارنة بالدورة السابقة.