داماك ديجيتال توسّع محفظة مراكز البيانات إلى 6000 ميجاواط في 13 دولة

أعلنت داماك ديجيتال، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، عن نمو محفظتها العالمية من الأراضي المخصصة لتطوير مراكز بيانات بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى 6,000 ميجاواط، موزعة على 13 دولة وأكثر من 35 موقعاً استراتيجياً حول العالم، في خطوة تعكس وتيرة توسعها المتسارعة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وفي تعليق له على هامش مشاركته في مؤتمر «Datacloud Global Congress» المنعقد في مدينة كان الفرنسية من الأول وحتى الرابع من يونيو الحالي، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «أصبحت البنية التحتية الرقمية اليوم ركيزة أساسية لبناء الاقتصادات الحديثة وتطور الحكومات والشركات. ومن هذا المنطلق، تأسست داماك ديجيتال بهدف بناء مراكز البيانات والبنى التحتية الرقمية التي ستقود عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية».

وتسير الشركة بخطى متسارعة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل مراكز بيانات بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط بحلول نهاية الربع الأول من عام 2028. وتُعد داماك ديجيتال من بين أسرع شركات البنية التحتية الرقمية نمواً على مستوى العالم، حيث باشرت أعمال التطوير والإنشاء في 10 مواقع جديدة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع خططها لدخول ثمانية مواقع منها إلى الخدمة قبل نهاية عام 2026. كما تستهدف الشركة أكثر من 700 ميجاواط من القدرات التشغيلية عبر أكثر من 14 موقعاً بحلول الربع الأول من عام 2027.

وعززت داماك ديجيتال مكانتها كشريك موثوق لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع خمسة من أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق (Hyperscalers). ويقود عمليات الشركة فريق يضم أكثر من 600 متخصص في مجالات التصميم والهندسة والمشتريات والإنشاءات والتشغيل والوظائف المساندة، موزعين عبر ثلاث قارات.

وتشمل أسواق الشركة في أوروبا كلاً من إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا ودول الشمال الأوروبي، فيما تواصل توسيع حضورها في آسيا من خلال مشاريعها في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين، مع الإشارة إلى أن الشركة قد حققت بالفعل قدرة تشغيلية في كل من المملكة العربية السعودية وتايلاند

منظومة متكاملة

وكانت داماك ديجيتال قد تأسست عام 2021 من قبل حسين سجواني، انطلاقاً من رؤية استشرافية تعتبر مراكز البيانات واحدة من أهم فئات الأصول والبنى التحتية الاستراتيجية خلال هذا العقد. وبدأت الشركة تشغيل أول مركز بيانات لها بقدرة 12 ميجاواط، لتبني على مدى السنوات الماضية منظومة تشغيلية متكاملة شكلت الأساس لتوسعها العالمي الحالي.

واليوم، تلبي داماك ديجيتال الاحتياجات المتزايدة لمشغلي الحوسبة السحابية العالمية، ومزودي الخدمات الرقمية، والمؤسسات الكبرى، وأحمال العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما تدعم محفظتها العالمية النمو المتسارع للحوسبة عالية الكثافة، والتوسع المستمر للخدمات السحابية، ومبادرات التحول الرقمي الوطنية، والطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية السيادية.

ويستند هذا التوسع إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة داماك في الاستحواذ على الأراضي وتطويرها وإدارة المشاريع الإنشائية الكبرى، ما يمنح داماك ديجيتال القدرة على تأمين مواقع استراتيجية، وتسريع إجراءات التطوير والترخيص، وطرح قدرات جديدة في الأسواق العالمية بوتيرة عالية وكفاءة تشغيلية متقدمة.