مفاجآت صيف دبي تنطلق اليوم ببرنامج حافل بالفعاليات والترفيه

تنطلق اليوم الجمعة الدورة الثامنة والعشرون من مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر على مدار 66 يوماً حتى 31 أغسطس 2025. وتقدم الدورة الجديدة من المفاجآت، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، صيفاً ممتعاً للجميع مع آلاف العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية التي يمكن تجربتها والاستمتاع بها.

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية المذهلة، والفعاليات الترفيهية الحية، والمأكولات الشهية، وغيرها الكثير.

وتنطلق التجربة الجديدة الأولى لقطاع التجزئة وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، لتقدم مجموعة من العروض الترويجية الحصرية للجميع على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3000 متجر للتجزئة.

وتقدم مفاجآت صيف دبي في أسبوعها الأول برنامجاً حافلاً بالتجارب والفعاليات المميزة التي تشمل:

- عروض عطلة الصيف: (من اليوم وحتى 17 يوليو) بمختلف أنحاء المدينة. وهي تعد التجربة الأولى من بين ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق يقدمها قطاع التجزئة خلال المفاجآت.

وتشمل تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة على مئات العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة «أنفق واربح» في ميركاتو، ومراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي آوتليت مول، إلى جانب مكافآت برامج الولاء مثل «تيكت»، و«أورا»، وعرض فاتورة التسوق الرابحة.

- حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية (اليوم وغداً) بدبي فستيفال سيتي مول، وسيتي سنتر مردف. وسينبض فستيفال سكوير في دبي فستيفال سيتي مول بالحياة اليوم مع فرقة الاستعراضات «سابرينا» المتأهلة لنهائيات برنامج المواهب الأمريكي «أمريكا جوت تالنت».

ونجمة موسيقى البوب العربية رينا خوري، ثم أمسية أخرى غداً السبت تحييها الفرقة الإماراتية «عبري آند باند»، والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان.

ويستضيف سيتي سنتر مردف غداً فرقة الروك الأردنية جدل، والمغني السوري الشامي، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتجولة، والعروض الترفيهية الحية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

- حفل «جازيّات» مع النجمة بانة (اليوم) في دبي أوبرا حيث تتعاون فرقة البوب «جازيّات» مع المغنية اللبنانية «بانة» لإحياء أمسية رائعة مليئة بالموسيقى المميزة. وتتوفر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 132 درهماً.

- مطرف المطرف وفرقة ميامي بحفل مباشر (غداً السبت) في كوكاكولا أرينا. وتتوفر تذاكر الحفل الموسيقي الخليجي الذي يحييه النجم الكويتي مطرف المطرف، إلى جانب فرقة ميامي من دبي بأسعار تبدأ من 150 درهماً.

- ظهور خاص لمدهش ودانة: (غداً وبعد غد) في ابن بطوطة مول، وذا آوتليت مول حيث يمكن للجميع التعرف على شخصيتي دبي المفضلتين مدهش ودانة، والفوز بهدايا مفاجئة، والحصول على فرصة لالتقاط الصور، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة في ابن بطوطة مول السبت، وذا آوتليت مول يوم الأحد.

- سباق للجري (غداً) حيث تقدم المفاجآت مجموعة من الفعاليات الرياضية للحفاظ على نشاط الجميع. وستضيف مراكز التسوق سلسلة من سباقات الجري المناسبة لجميع الأعمار والقدرات والمثالية للأصدقاء والعائلات ومحبي اللياقة البدنية.

وتنطلق هذه الفعاليات غداً في دبي هيلز مول، مع سباق جري حصري يشارك فيه الأصدقاء والعائلات ومحبو اللياقة البدنية من مختلف الأعمار والقدرات.

ويمكن للمشاركين الاختيار من بين مسارات بطول كيلومتر واحد، أو 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات داخل مركز التسوق مع موسيقى مبهجة، ومحطات للإسعافات الأولية، وميداليات وكؤوس للفائزين الثلاثة الأوائل. ويمكن للجميع التسجيل بتكلفة تبدأ من 50 درهماً.

- عرض «أتول خاطري» (اليوم) في كلية دبي حيث يقدم فنان الكوميديا الهندي المخضرم أتول خاطري عرضه المميز في بداية عطلة نهاية الأسبوع. تتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 119 درهماً.

- تحية تكريم للنجمة «أديل» (اليوم وغداً) بمسرح سفينة الملكة إليزابيث 2، حيث تقدم هيلين وارد-جاكسون العرض مع باقة من أجمل أغاني النجمة الشهيرة. وتتوفر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 120 درهماً.

- عرض «وي كول ات باليه» (غداً) بمسرح زعبيل. وهي أمسية فنية مميزة تمزج بين الفنون الاستعراضية المعاصرة والديكورات الاستثنائية. وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 139 درهماً.

- عرض جيفشو أهلواليا (بعد غد) في جميرا زعبيل سراي، حيث يقدم نجم الكوميديا البنجابي جيفشو أهلواليا عرضاً ممتعاً يدور حول الطعام، والعائلة، والحياة بشكل عام في دبي. وتبدأ التذاكر من 130 درهماً.

- عرض «بينوي ميكستيب كوميدي» (بعد غد) في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم مجموعة من نجوم الكوميديا الفلبينية عروضاً كوميدية ارتجالية واسكتشات مضحكة. وتبدأ التذاكر من 125 درهماً.

- حفل فرقة أدونيس (3 يوليو) في دبي أوبرا. وتقدم فرقة «أدونيس» اللبنانية الرائدة في عالم الموسيقى المستقلة، مجموعة من أغانيها المفضلة للجمهور مثل «لو بدك ياني»، و«صوت المدينة»، وغيرها. وتبدأ التذاكر من 175 درهماً.

- مفاجآت مميزة مع ميركاتو (من اليوم وحتى 31 أغسطس) في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وتجربة التزحلق الصيفية، والسحوبات الأسبوعية لجميع أفراد العائلة.

وتؤهل كل 200 درهم يتم إنفاقها لدخول السحب الأسبوعي الحصري خلال المفاجآت. ويحصل كل فائز بالسحب على 10000 درهم نقداً. كما يمكن لكل متسوق يقوم بمسح فواتير الشراء على تطبيق «بريفيليدج بلس»، الدخول في سحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة «جيتور تي1» الجديدة كلياً.

- مقهى جوراسيك من فوكس سينما (حتى 23 يوليو) في مول الإمارات حيث يمكن لزوار المول الانطلاق في رحلة إلى عصور ما قبل التاريخ تذكّرهم ببوابات حديقة الديناصورات الشهيرة.

حيث تجمع هذه الفعالية المميزة بين محطات ذات طابع خاص وعناصر تفاعلية لتجربة لا تُنسى لجميع الأعمار، كما تقدم تجربة مأكولات فريدة من نوعها مع قائمة طعام مُعدّة خصيصاً تناسب أجواء حديقة الديناصورات.

- تجربة ميسي (حتى 31 أغسطس) بدبي فستيفال سيتي مول، حيث يمكن لعشاق كرة القدم الاطلاع على عالم لاعب الكرة الشهيرة ليونيل ميسي مع مجموعة من الألعاب التفاعلية، وفرص التقاط الصور، ومناطق تحدي المهارات، والمنتجات الحصرية.

- انترتينر مفاجآت الصيف (من اليوم وحتى 31 أغسطس) بمختلف أنحاء المدينة. وهي توفر أكثر من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»، التي يمكن الاستفادة منها في الفنادق، والمعالم السياحية، ومراكز اللياقة البدنية، والتجميل مقابل 195 درهماً.

ويعد هذا العرض مثالياً للعائلات والزوار الذين يتطلعون لتحقيق أقصى استفادة من تخفيضات هذا الموسم. ويسري العرض لمدة 3 أشهر من تاريخ التفعيل، حيث يمكن الاستفادة منه طوال أيام الأسبوع.

- سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات (من اليوم وحتى 30 أغسطس) في المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للمجوهرات التي تقدم أرقى العروض، إلى جانب فرص ربح استثنائية خلال المفاجآت.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 70 بالمئة على تشكيلة رائعة من قطع الألماس واللؤلؤ، وتخفيضات حتى 50 بالمئة على رسوم التصنيع لمجوهرات ذهبية مختارة، وعدم وجود أي تكاليف على استبدال الذهب القديم، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة. وسيحظى 30 عميلاً بفرصة ربح سبائك ذهب وزن 12 جراماً. وسيتم الإعلان عن 3 فائزين أسبوعياً عبر السحوبات.

- حملة مجموعة مراكز التسوق (من اليوم وحتى 31 أغسطس) وذلك في المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة على قسيمة سحب رقمية تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من 9 سيارات نيسان ماجنيت الجديدة كلياً.

- فاتورة التسوق الرابحة (من اليوم وحتى 17 يوليو) بمتاجر التجزئة المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى أي من العلامات التجارية المشاركة، الحصول على فرصة الفوز بواحدة من 10 جوائز رائعة يومياً. وسيتم توزيع 210 جوائز طوال الحملة، بما في ذلك أجهزة إلكترونية وساعات ومجوهرات فاخرة.

- أنفق واربح سيارة ساوإيست SO6 (من اليوم وحتى 31 أغسطس) في دبي آوتليت مول حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بسيارة ساوإيست SO6 جديدة.

- تسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM (من اليوم وحتى 31 أغسطس) في دبي فستيفال سيتي مول ومتاجر «بلو» المشاركة، حيث يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة بولستار 4 LRSM جديدة من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر للدخول في السحب. كما يحصل المتسوقون من سعداء الحظ على جوائز فورية كل أسبوع.

- تخفيضات انتيريرز (من الغد وحتى 5 يوليو) بمركز دبي التجاري العالمي. ويقدم هذا العرض الترويجي الذي يُقام للمرة الأولى ضمن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المفاجآت تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والإكسسوارات المنزلية الفاخرة، من الأرائك، والأسرّة، إلى أطقم الطعام، والديكورات. ويمكن للمتسوقين الحصول على قطع أثاث وديكور من أرقى العلامات التجارية العالمية.

- برنامج فيزا للمجوهرات (من اليوم وحتى 30 أغسطس) في المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للمجوهرات، حيث تتعاون المجموعة مع فيزا لإطلاق حملة حصرية خلال المفاجآت لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من فيزا.

وتشمل أبرز العروض الاسترداد النقدي الفوري على مشتريات مجوهرات الألماس واللؤلؤ، إضافة إلى سحب للفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 175000 درهم. ويحصل 50 فائزاً على قسيمة بقيمة 3500 درهم لكل منهم.

- مليونير شير (من اليوم وحتى 31 أغسطس) بمراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم». وتقدم المفاجآت للمتسوقين صيفاً حافلاً بالمتعة مع 4 ملايين نقطة شير يمكن الفوز بها خلال الفترة من اليوم وحتى 31 أغسطس عند إنفاق 300 درهم أو أكثر.

وسيفوز 4 أشخاص من سعداء الحظ بمليون نقطة شير لكل منهم، أي ما يعادل 100000 درهم يمكنهم إنفاقها في 16 مركز تسوق وأكثر من 2000 متجر تجزئة في مختلف أنحاء الإمارات.

- تسوقوا واربحوا نقاط «تيكت» (من اليوم وحتى 31 أغسطس) في العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن للمتسوقين ربح نقاط «تيكت» عبر مجموعة واسعة من المنتجات في عدد من الوجهات الشهيرة، حيث سيحصل 5 أشخاص من سعداء الحظ على نقاط «تيكت» بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

- تسوق واربح وانطلق مع المفاجآت (من اليوم وحتى 31 أغسطس) في دبي فستيفال بلازا، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر الحصول على فرصة الفوز بواحدة من 6 سيارات دفع رباعي جديدة كلياً، أو أن يكونوا من بين 20 فائزاً بجوائز نقدية بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

- موسم الصيف في سيتي ووك (من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس). وتقدم سيتي ووك خلال المفاجآت عروض القهوة الحصرية، وعروض الترفيه الحي، وفعاليات كرة السلة للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر.

ويمكن للجميع الاستمتاع بعروض صيفية مميزة لتناول الطعام في الخارج مع طلبات، واستكشاف عروض التجزئة في المتاجر الرائدة، والاستمتاع بعروض غداء العمل المستمرة التي تجعل استراحة منتصف النهار أكثر متعة.

- استمتع بالصيف في ذا بيتش (من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس)، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة صيفية استثنائية في ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، مع عروض حصرية على تناول الطعام داخل المطاعم عبر تطبيق طلبات في أكثر من 20 مطعماً.

كما يمكن للمتسوقين إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أي من مطاعم «بافيليون» للدخول في سحب أسبوعي للفوز بتجربة تناول طعام فاخرة بقيمة 2500 درهم. كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بمبلغ 50000 درهم عبر 5 سحوبات في إطار عرض «تيكت» الصيفي.