مزاد صكوك الخزينة الإسلامية ليونيو يحقق عطاءات بـ 6.2 مليارات

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم، لشهر يونيو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد المزاد طلباً قوياً من البنوك الثمانية، الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وفي أغسطس 2028، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.21 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرات.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق YTM % 3.88 للشريحة المستحقة في مايو 2027، و3.83 % للشريحة المستحقة في أغسطس 2028، وذلك بفارق نقطتي أساس مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، في وقت الإصدار.