«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرات موجهة لتسريع نمو الشركات

أحمد بن سليم:

نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة

كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن مبادرة موجهة لتسريع نمو الشركات التي يزيد عددها على 26,000 شركة، بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم النمو المستدام.

تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق العالمية المتغيرة، حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل.

حوافز

بالنسبة للشركات القائمة تتمحور الباقة حول حوافز تجديد التراخيص، التي تصل إلى 25 % للالتزامات متعددة السنوات، موزعة كالتالي: 15 % لمدة سنتين، و20 % لمدة ثلاث سنوات، و25 % لمدة خمس سنوات، كما يُشجَع الأعضاء الحاليون على التوسع، من خلال خصم 20 % على التراخيص الإضافية.

وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من غرامات تصل إلى 5000 درهم إماراتي لتأخير تجديد التراخيص، و1000 درهم إماراتي لتأخير تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مؤقتة في المتطلبات الإدارية، كما تقدم مرونة أكبر من خلال تعديلات تشغيلية، حيث يمكن لغير أعضاء «فليكسي ديسك» الانتقال إلى «فليكسي ديسك» دون تكبد رسوم تأمين أو تغيير عنوان.

وتيرة متسارعة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه الشركات اليوم بيئة أعمال عالمية، تتسم بوتيرة متسارعة وتنافسية متزايدة. ومن خلال هذه الحزمة المُصممة خصيصاً لتسريع النمو يُمكّن مركز دبي للسلع المتعددة أعضاءه من تحقيق نمو أكثر كفاءة وثقة، وذلك عبر توفير مرونة أكبر في تجديد التراخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، كما نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة، ما يسهم في نهاية المطاف في دعم أعضائنا للتوسع بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام الفرص الجديدة بسهولة في الأسواق العالمية».

وإلى جانب إجراءات الحفاظ على الشركات القائمة، قدم مركز دبي للسلع المتعددة حوافز لجذب شركات جديدة ودعم التوسع ضمن منظومته. ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، وخصم 20% على التراخيص متعددة السنوات، مع استثناءات لبعض البرامج.

وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن مكاتب مركز دبي للسلع المتعددة المتميزة في مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة من حوافز تأسيس مُحسّنة، تشمل خصومات تتجاوز 15% على الباقات السنوية، وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة مساحات مكتبية فاخرة ضمن أحد أكثر النظم البيئية التجارية رسوخًا في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمنح الشركات بيئة مرنة ومتصلة جيدًا مصممة لدعم النمو والتعاون على المدى الطويل.

عمليات ناجحة

ولتسريع عملية تأسيس الشركات، عزز مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حوافز الاستشاريين، بزيادة عمولات الاستشاريين وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الأوسع نطاقًا لتعزيز عرض القيمة باستمرار، ومواءمة الدعم مع ديناميكيات السوق الآنية، مع تمكين الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تحفيز تدفقات الأعمال الجديدة، ودعم النمو الطبيعي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.