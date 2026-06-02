سوق الاندماج والاستحواذ بالإمارات يحافظ على جاذبيته وثقة المستثمرين

أكد تقرير لمنصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ووفقاً لأحدث تقارير الشركة والذي حمل عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ 207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول، فيما سجّلت السعودية 24 صفقة مُعلنة، بزيادة طفيفة عن مستوى 23 صفقة في الربع الأول من عام 2025. كما سجلت سلطنة عُمان سبع صفقات بقيمة 535 مليون دولار، بينما سجلت دولة قطر أربع صفقات، وسجلت دولة الكويت 3 صفقات.

وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي. وهناك قدر كبير من السيولة النقدية الجاهزة التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. ونؤكد هنا أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية».

وأضاف التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بدرجة عالية من المرونة، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة كوفيد19، ويواصل دعم ثقة المستثمرين في المنطقة.

الصناديق السيادية

وشدد التقرير على أن صناديق الثروة السيادية لا تزال تُشكل قوة استقرار رئيسية للصفقات الإقليمية، في حين تُساهم برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنويع في دعم زخم الاستثمار عبر الحدود. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الشركات المُستحوذة في الشرق الأوسط تُواصل سعيها نحو إقامة شراكات دولية وعمليات استحواذ خارجية، مما يعكس ثقة مُستدامة في قوة رأس مال المنطقة، وموقعها الاستراتيجي، وآفاق نموها على المدى الطويل.

قطاعات

وظل أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قويًا خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليارات دولار، مدفوعًا بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.

وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الصفقات 8.2 مليارات دولار موزعة على تسع صفقات، مما يسّلط الضوء على استمرار الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية. وساهم قطاعا الطاقة والموارد الطبيعية بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي موزعة على 18 صفقة، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية 1.9 مليار دولار أمريكي موزعة على 19 صفقة، في ظل استمرار الحكومات في توسيع قدراتها في مجالي الطب وعلوم الحياة. وحققت القطاعات الصناعية 1.6 مليار دولار موزعة على 23 صفقة، مدفوعةً بالطموحات الوطنية لتعزيز القدرات التصنيعية والصناعية المحلية.