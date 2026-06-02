الإمارات تعزز ريادتها في الابتكار المالي والتأميني عبر حلول رقمية متقدمة

أعلنت منصة «بوليسي بازار» عن إطلاق إضافة جديدة للتأمين الصحي تحت اسم «بريميوم لوك» Premium Lock، وهي ميزة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، تتيح للعملاء تثبيت قيمة قسط التأمين الصحي عند مستوى الاشتراك الأول، والحفاظ عليه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أقساط التأمين الصحي في الدولة زيادات سنوية تتراوح بين 5% و10% نتيجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب زيادات إضافية قد تصل إلى 20%–25% عند انتقال العملاء إلى فئات عمرية أعلى، ما يجعل تجديد الوثائق مصدراً رئيسياً للضغط المالي على المستهلكين.

وتستهدف الميزة الجديدة معالجة هذا التحدي عبر توفير استقرار سعري طويل الأمد، يحمي العملاء من تقلبات الأسعار والتضخم الطبي، ويتيح لهم التنبؤ بتكاليفهم التأمينية بدقة أكبر.

ووفقاً للمنصة، فإن نحو 40% من العملاء الذين واجهوا زيادات في الأقساط عند التجديد لم يكن لديهم أي مطالبات طبية سابقة أو حالات مرضية معروفة، ما يعكس طبيعة الزيادات المرتبطة بالعمر والتسعير العام وليس الاستخدام الفعلي للتأمين.

وتُتاح ميزة «بريميوم لوك» حالياً ضمن مجموعة مختارة من خطط التأمين الصحي عبر المنصة، وهي متوفرة للمقيمين في دبي والإمارات الشمالية، مقابل رسوم إضافية بسيطة تُضاف إلى قيمة الخطة الأساسية.

وقالت الشركة إن هذه الإضافة تمثل تحولاً في تجربة العملاء، حيث يتحول القسط من متغير سنوي إلى تكلفة ثابتة تمتد لسنوات، ما يعزز القدرة على التخطيط المالي ويقلل من حالات إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ«بوليسي بازار»، إن موعد تجديد التأمين الصحي كان يمثل سابقاً مصدر قلق للعملاء، مؤكداً أن الميزة الجديدة تعيد تعريف هذه التجربة عبر تثبيت السعر منذ لحظة الاشتراك، بما يعزز الشفافية والثقة.

من جانبها، أوضحت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة، أن فكرة الميزة انطلقت من شكاوى متكررة من العملاء حول عدم توقع زيادات الأقساط، مشيرة إلى أن الحل الجديد يوفر ليس فقط وفورات مالية، بل أيضاً استقراراً نفسياً ووضوحاً في القرارات المالية.

وتستهدف الميزة العملاء حتى سن 60 عاماً، بشرط عدم وجود حالات مرضية سابقة مصرح بها، ويمكن إضافتها مباشرة أثناء شراء وثيقة التأمين عبر المنصة، التي تؤكد أنها الجهة الوحيدة في الإمارات التي تقدم هذا الحل بشكل حصري.

ويعكس إطلاق «بريميوم لوك» اتجاهاً متنامياً في سوق التأمين الصحي بالإمارات نحو تقديم منتجات أكثر مرونة وابتكاراً، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تقلل من أثر التضخم الطبي وتمنح المستهلكين استقراراً مالياً طويل الأمد.