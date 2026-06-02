«إمارات إنفوايس» توسّع حضورها في منظومة الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي الدولية

أعلنت شركة «إمارات إنفوايس» عن تحقيق مجموعة من التطورات الاستراتيجية في قطاع الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي ضمن منظومة البنية التحتية العالمية للفوترة الإلكترونية.

وفي هذا السياق حصلت الشركة على اعتماد رسمي للانضمام إلى شبكة «بيبول» (Peppol) الدولية، كونها مزود خدمات معتمد (نقطة وصول – Access Point)، إضافة إلى اعتمادها مزوداً لخدمات إدارة الدليل (SMP)، ما يعكس جاهزيتها التقنية والتشغيلية للاندماج في واحدة من أبرز الشبكات العالمية لتبادل المستندات الإلكترونية بين الحكومات والمؤسسات.

وتُعد شبكة «بيبول» منظومة معيارية دولية، تتيح تبادل الفواتير والمستندات الرقمية بشكل آمن وموحد عبر الحدود. ويعمل مزود «نقطة الوصول» بوابة اتصال بالشبكة، فيما تتولى خدمة «إدارة الدليل» (SMP) تحديد هوية المشاركين وتوجيه البيانات داخل النظام، بما يضمن كفاءة ودقة العمليات الرقمية على مستوى عالمي.

وتتخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها منذ عام 2019 في المنطقة الحرة بمدينة الشارقة، حيث طورت حلولاً رقمية متكاملة في مجالات الفوترة الإلكترونية والتكامل التقني، وتخدم عدداً من الأسواق الإقليمية والدولية ضمن استراتيجية توسع تدريجية.

وفي إطار تعزيز التعاون مع بيئة الأعمال المحلية وجهت منطقة «شمس» الحرة (مدينة الشارقة للإعلام ) دعوة رسمية إلى سامح الفقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، من قبل المدير العام للمنطقة الحرة، لعقد اجتماع رفيع المستوى في 4 يونيو الجاري، لبحث فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة، كما أعلنت الشركة عن ترشيح سامح الفقي لعضوية فريق عمل مراجعة الحوكمة (Governance Review Task Force – GRTF) التابع لشبكة «بيبول»، وهو أحد أبرز الفرق التنظيمية داخل المنظومة، والمختص بتطوير أطر الحوكمة والسياسات التشغيلية، وتعزيز كفاءة إدارة الشبكة، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية.

دور متنام

ويأتي هذا الترشيح تقديراً لدور الشركة المتنامي في تطوير معايير الفوترة الإلكترونية والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية داخل الشبكات الدولية.

وتعمل «إمارات إنفوايس» حالياً في أسواق دولية عدة، مع خطة توسع تستهدف أوروبا وآسيا، بالاعتماد على بنية تقنية قابلة للتوسع، تتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية والمالية العالمية، كما تجري الشركة مفاوضات متقدمة مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز هيكلها الرأسمالي، وتسريع خطط النمو وتوسيع انتشارها العالمي.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع نمو قطاع الفوترة الإلكترونية عالمياً، باعتباره أحد أهم محركات التحول الرقمي والامتثال الضريبي، ما يعزز أهمية الشركات المعتمدة داخل الشبكات الدولية في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.